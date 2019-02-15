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Муж подарил звезде «Дома-2» Татьяне Кирилюк дорогостоящий автомобиль

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Кирилюк прихвастнула презентом, который преподнес ей в канун Дня всех влюбленных ее любимый супруг.
Муж подарил звезде «Дома-2» Татьяне Кирилюк дорогостоящий автомобиль

Не так давно Кирилюк официально объявила о том, что вышла замуж. Нужно сказать, что эта новость поразила многих подписчиков Татьяны, ведь девушка никогда не рассказывала им о том, что наконец-таки встретила того «единственного».

Впрочем, эта новость порадовала преданных поклонников звезды «Дома-2», особенно если учесть тот факт, что красавица заговорила о том, что намерена научиться готовить ради любимого человека.

На днях Татьяна разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, из которой можно сделать вывод, что телезнаменитость вышла замуж весьма удачно. А все из-за того, что на снимке Кирилюк прихвастнула дорогостоящим транспортным средством, которое, по ее словам, подарил ей ее супруг.
Муж подарил звезде «Дома-2» Татьяне Кирилюк дорогостоящий автомобиль

Стоит отметить, что мужчина не смог дождаться Дня всех влюбленных и презентовал подарок за день до праздника. Татьяна не стала скрывать, что безумно счастлива получить такой презент от мужа и именно поэтому захотела публично поделиться своей радостью.

К слову, новый пост Кирилюк не остался незамеченным. По очереди фолловеры бросились поздравлять Татьяну с таким шикарным приобретением, а кое-кто в очередной раз поспешил указать ей на то, что она до сих пор так и не показала им своего нового возлюбленного.

«А где же муж? Еще до сих пор ни одной фотки с ним нет», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44

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