Участники «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян пока решили не разводиться

«Открою небольшую завесу тайны: мы уже помирились 4 дня назад, у нас всё спокойно. У меня не стоит задача номер 1-развестись. Я уже не истерю, реагирую на всё спокойно. Стараюсь поддерживать. Я люблю своего супруга, но как доносить... Не знаю...», – написала девушка.

«Хочется поддержки... Почему-то нахожу её в чужих людях... Что-то я совсем поникла. Настали у нас тяжкие времена», - написала участница.





Все началось с того, что молодой человек устроился работать официантом в караоке-бар. Он пришел домой в хорошем настроении и поведал возлюбленной о том, с кем ему приходилось общаться, и что необходимо было делать. Из этого рассказа девушка выяснила, что всю ночь ее муж провел в компании девушек.Смириться с этим Саша не смогла, поэтому на следующий день разыграла историю с болезнью, заставив Иосифа отказаться от работы. Однако дома в эту ночь парень все равно не ночевал, так как избранница накричала на его мать, когда та всего лишь попыталась указать ей на ошибки, которые она ежедневно совершает в общении с мужем. Оганесян покинул съемочную площадку и вернулся в тот момент, когда Черно уже успела публично заявить о разводе, а также разругаться с коллективом и ведущими телестройки.В реальном времени кризис в отношениях супругов уже миновал. На своей странице в социальной сети Instagram пышнотелая красотка даже опубликовала большой пост, в котором рассказала обо всем, что с ней происходило в последнее время и о том, как они с Иосифом помирились. Так, по словам Саши, она была в корне не права, когда грубо разговаривала с Репсимой Оганесовной, поскольку всегда должна относиться к ней с уважением, даже если не согласна с ее мнением.Черно призналась, что на данный момент ей очень хочется морально отдохнуть, встретиться с подружками, посплетничать. Дабы наладить отношения с Оганесяном, она решила начать с себя: стала уделять себе больше времени, следить за внешностью, а также вознамерилась получить водительские права.Девушка отметила, что сейчас у них с возлюбленным разные цели в жизни, и ее это очень расстраивает, так как она считает, что у семьи все планы должны быть общими. Саша боится, что из-за такой отстраненности они с Иосифом могут остыть друг к другу, а как этого избежать, она не знает.