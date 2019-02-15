Цена на смартфон Xiaomi Mi 8 SE снизилась до 236 долларов





Xiaomi объявили своим китайским клиентам, что купить бюджетный смартфон Mi 8 SE теперь можно не за $250, а всего за 236 долларов. Речь идёт о версии с 6+64 ГБ памяти. Устройство с 128 гигабайтами обойдётся в Китае за 250 долларов. Скидка действует на гаджеты всех цветов.Напомним, что из коробки Mi 8 SE работал на системе MIUI 10, то есть изменённой Android 8 Oreo. Теперь пользователи смартфона могут загрузить более стабильную MIUI 10.2.2, впрочем, визуально прошивка изменится мало.Основана она на самой современной операционной системе Android 9 Pie, что при покупке является ещё одним преимуществом. Напомним, с декабря прошлого года смартфоны Xiaomi стали обновляться до новой ОС, включая флагманы Mi 8 (Explorer Edition). Вышедший в мае Mi 8 SE снабжён Snapdragon 710 на 8 ядер, быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и двойной камерой.