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Дмитрий Медведев: В России пересмотрят оценку уровня бедности

В России планируют пересмотреть оценку уровня бедности. По словам Дмитрия Медведева, в данном случае следует учитывать расходы людей, а не доходы.

Дмитрий Медведев: В России пересмотрят оценку уровня бедности


Благодаря такому новому подходу будут исключены ситуации, когда заработная плата будет незначительно превышать прожиточный минимум. В свою очередь у россиян не будет возможности получения пособия. При этом обеспеченные люди, не работающие официально, не смогут получить льготные деньги. Премьер-министр дал указание чиновникам заняться составлением более подробного социального портрета бедности, основанного на цифрах, а также различной информации (образование, имущественный статус, здоровье людей).

Дмитрий Медведев отметил, что обязательно следует предложить адресную помощь, позволить заниматься вопросами здоровья, решить имеющиеся проблемы, разработать механизмы поддержки для создания малого бизнеса. В данном случае задачей государства является предоставление всего спектра возможностей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:19

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