Дмитрий Медведев: В России пересмотрят оценку уровня бедности





Благодаря такому новому подходу будут исключены ситуации, когда заработная плата будет незначительно превышать прожиточный минимум. В свою очередь у россиян не будет возможности получения пособия. При этом обеспеченные люди, не работающие официально, не смогут получить льготные деньги. Премьер-министр дал указание чиновникам заняться составлением более подробного социального портрета бедности, основанного на цифрах, а также различной информации (образование, имущественный статус, здоровье людей).Дмитрий Медведев отметил, что обязательно следует предложить адресную помощь, позволить заниматься вопросами здоровья, решить имеющиеся проблемы, разработать механизмы поддержки для создания малого бизнеса. В данном случае задачей государства является предоставление всего спектра возможностей.