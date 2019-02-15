АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Суперкар Puritalia Berlinetta с 965-сильным двигателем представят на автосалоне в Женеве
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Oppo F11 Pro с выдвижной камерой появился в рекламном ролике

Фронтальная камера нового смартфона Oppo F11 Pro стала выдвижной. Об этом стало известно после выхода в Сеть короткого рекламного ролика данной модели.
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой появился в рекламном ролике

Судя по кадрам, новый Oppo F11 Pro «лишился» каплевидного выреза в верхней части экрана, где обычно находился динамик и передняя камера. Теперь же селфи-камера будет «выезжать» из корпуса. Что касается основного модуля, то он окажется на 48 мегапикселей, с искусственным интеллектом и функцией распознавания лиц. Однако данная информация не точная, и демонстрации возможностей камер еще не было.

Под тройной камерой, расположенной на тыльной части корпуса, находится сканер отпечатков пальцев. Также известно, что Oppo F11 Pro представлен в версии на 6/128 ГБ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В новокузнецком музее запустили квест
Военный эксперт считает украинский танк
В реальном времени Илья Яббаров и Рита
Учёные на просторах Млечного пути
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину
В Сети появилось первое фото
В Пензе мужчина забил до смерти
Юлия Барановская показала в Instagram
Саша Черно выбрала себе автомобиль, на
Honda в России представит обновленную
На юго-востоке Москвы неизвестные
Алена Савкина опровергла информацию о
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой
Яна Рудковская поделилась архивной
Эксперты назвали пять самых продаваемых
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков
Владимир Машков намерен уйти из кино
Ольга Бузова раскритиковала
Представлен мощный катер в стиле
Ирина Пинчук, Захар Саленко и Саша
Участник «Дома-2» Роман Капаклы
В Санкт-Петербурге капитан судна
Цена на смартфон Xiaomi Mi 8 SE
Николай Басков мечтает на несколько
Владимир Пресняков не получил
Орландо Блум сделал Кэти Перри
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Ученые: Чувство благодарности меняет
Валерий Блюменкранц признался, что
Просмотреть все новости