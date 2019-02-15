Oppo F11 Pro с выдвижной камерой появился в рекламном ролике





Судя по кадрам, новый Oppo F11 Pro «лишился» каплевидного выреза в верхней части экрана, где обычно находился динамик и передняя камера. Теперь же селфи-камера будет «выезжать» из корпуса. Что касается основного модуля, то он окажется на 48 мегапикселей, с искусственным интеллектом и функцией распознавания лиц. Однако данная информация не точная, и демонстрации возможностей камер еще не было.Под тройной камерой, расположенной на тыльной части корпуса, находится сканер отпечатков пальцев. Также известно, что Oppo F11 Pro представлен в версии на 6/128 ГБ.