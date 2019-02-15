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Виктория Лопырева взяла выходной ради свидания

Недавно родившая сына Виктория Лопырева накануне в своем микроблоге Instagram обнародовала снимок с праздничного ужина в день Святого Валентина. Однако поклонники жестко осудили модель за выходной день ради свидания.
Виктория Лопырева взяла выходной ради свидания

На данном фото ростовская супермодель запечатлена в ресторане возле большого букета красных роз. Под публикацией Виктория оставила пост, в котором написала, что она сделала себе выходной и отправилась с супругом на праздничный ужин. Однако поклонников возмутила эта информация. Они заявили, что Виктория с легкостью оставила грудничка ради свидания. По мнению некоторых фолловеров, у матерей не бывает отпусков, выходных или каникул. Но нашлись и те подписчики, которые поддержали молодую маму, подчеркивая, что каждый человек имеет право на отдых.

Вопреки мнению фанатов, Виктории все равно, что думают о ней завистники, наслаждаясь своим статусом молодой матери. Фото в течение восьми часов собрало свыше 66 тысяч одобрительных лайков и около 490 комментариев.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:05

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