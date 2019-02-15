Новенький участник «Дома-2» Далер Саймуддинов сломал бывшей жене нос и бросил ребенка за Периметром

«Он должен 155 тысяч рублей алиментов!», - заявила мать гражданской супруги Далера.

Отметим, что парень пришел на скандально известную телестройку с громким заявлением. По словам Далера, он решился на такую «авантюру» только ради Олеси Ткаченко.Не секрет, что на днях на Поляне появился новенький участник, который сразу же выразил свою симпатию одной из самых «тихих» девушек проекта. К слову, многие ребята пытались убедить Саймуддинова отказаться от своей симпатии.Впрочем, новенький участник был непреклонен и в результате объявил с Олесей себя парой. Только вот парочка довольно быстро рассталась. Несколько часов назад в социальных сетях появился компромат на Саймуддинова, который говорит о том, что парень с первого дня своего нахождения на реалити-шоу «Дом-2» врал.Как выяснилось, в редакцию журнала «Дом-2» позвонила все еще законная супруга Далера – Наталья Оверчук, которая рассказала журналистам проекта шокирующую историю. Оказывается, что Саймуддинов на самом деле прикидывается «доброй овечкой».Также репортерам «Дома-2» удалось связаться с родительницей первой супруги новенького участника проекта, которая сообщила, что мужчина избивал ее дочь и даже сломал ей нос.К слову, законная супруга Саймуддинова тоже призналась, что не раз ходила с синяками, ведь «летала, как веник по комнатам».