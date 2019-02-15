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Kia получила сертификат на две новые модели семейства Ceed в России

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia получила сертификат на два новых автомобиля семейства Ceed для рынка России. С подробностями одобрения ОТТС можно ознакомиться в базе Росстандарта.
Kia получила сертификат на две новые модели семейства Ceed в России

Презентация Kia Ceed GT и Kia ProCeed состоялась прошлой осенью на ежегодном автосалоне в столице Франции. А уже этой весной они станут доступны для российского покупателя, оба автомобиля получили роботизированную коробку с 7 ступенями.

Хэтчбек Ceed GT может похвастаться бензиновым турбомотором на 1,6 литра с мощностью в 200 лошадиных сил. Его разгон до первой «сотни» не превысит и 7,5 секунд. По европейским данным, его «ограничитель» составляет 230 км/ч. Что касается шутинг-брейка ProCeed, то под его капотом «поселился» турбомотор объемом на 1,4 литра мощностью в 140 «лошадок».

Для потенциального покупателя из Европы представлены модели с 136-сильным дизельным движком и 120-сильным турбомотором. Стартовая цена сертифицированных для России версий примерно 1 млн рублей.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:18

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