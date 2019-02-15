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Ученые: Чувство благодарности меняет структуру мозга на молекулярном уровне

Чувство благодарности меняет структуру мозга на молекулярном уровне, узнали американские учёные. Стабильная работа серого вещества делает людей спокойными, счастливыми и здоровыми.
Ученые: Чувство благодарности меняет структуру мозга на молекулярном уровне

Калифорнийский университет в Беркли пригласил для исследования 300 добровольцев с психическими проблемами. Первой группе учёные провели консультацию, предложив на протяжении 21 дня еженедельно составлять благодарственное письмо, перечисляя те события и вещи, за которые они признательны. Вторая группа фиксировала мысли и чувства, основанные на негативном опыте.

По истечении срока специалисты провели участникам эксперимента МРТ, узнав, как изменилась структура их мозга. Учёные отметили, что люди, живущие с благодарностью, меньше страдают тревожностью и депрессией. Серое вещество у них работает более эффективно, влияя на спокойствие и здоровье организма.

Сопряжено чувство признательности и с сердечными ритмами. Так, во время стресса сердце бьётся хаотично, отчего нейронные сигналы поступают в мозг беспорядочно. Это понижает когнитивную и эмоциональную функции человека.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:30

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