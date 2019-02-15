Ученые: Чувство благодарности меняет структуру мозга на молекулярном уровне





Калифорнийский университет в Беркли пригласил для исследования 300 добровольцев с психическими проблемами. Первой группе учёные провели консультацию, предложив на протяжении 21 дня еженедельно составлять благодарственное письмо, перечисляя те события и вещи, за которые они признательны. Вторая группа фиксировала мысли и чувства, основанные на негативном опыте.По истечении срока специалисты провели участникам эксперимента МРТ, узнав, как изменилась структура их мозга. Учёные отметили, что люди, живущие с благодарностью, меньше страдают тревожностью и депрессией. Серое вещество у них работает более эффективно, влияя на спокойствие и здоровье организма.Сопряжено чувство признательности и с сердечными ритмами. Так, во время стресса сердце бьётся хаотично, отчего нейронные сигналы поступают в мозг беспорядочно. Это понижает когнитивную и эмоциональную функции человека.