«Союзмультфильм» представит новые сюжеты с героями культовых мультиков





Слащева рассказала, что всем мультфильмам студии планируют снять продолжение. Особенно это касается юбилейных картин, среди которых «Ну, погоди!», «Чебурашка и крокодил Гена», «Бременские музыканты» и многие другие. Председатель отметила, что задача киностудии заключается в том, чтобы продлить мультикам жизнь, придать новые сюжеты, раскрыть каждого персонажа в непривычном амплуа.Ранее «Союзмультфильм» уже продемонстрировал продолжение одной из вечных историй – «Простоквашино». Весной прошлого года на ютуб канале студии начали выходить новые серии с любимыми персонажами. Среди актеров, озвучивающих героев мультфильма, оказались Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Антон Табаков, Гарик Сукачев и другие.