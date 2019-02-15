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«Союзмультфильм» представит новые сюжеты с героями культовых мультиков

Спустя 50 лет культовые мультфильмы будут представлены с новыми сюжетами. Об этом сообщила председатель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
«Союзмультфильм» представит новые сюжеты с героями культовых мультиков

Слащева рассказала, что всем мультфильмам студии планируют снять продолжение. Особенно это касается юбилейных картин, среди которых «Ну, погоди!», «Чебурашка и крокодил Гена», «Бременские музыканты» и многие другие. Председатель отметила, что задача киностудии заключается в том, чтобы продлить мультикам жизнь, придать новые сюжеты, раскрыть каждого персонажа в непривычном амплуа.

Ранее «Союзмультфильм» уже продемонстрировал продолжение одной из вечных историй – «Простоквашино». Весной прошлого года на ютуб канале студии начали выходить новые серии с любимыми персонажами. Среди актеров, озвучивающих героев мультфильма, оказались Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Антон Табаков, Гарик Сукачев и другие.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:43

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