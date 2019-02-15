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Ученые назвали нежелательные нарушающие работу ЖКТ пищевые комбинации

Ученые рассказали о нежелательных пищевых комбинациях, нарушающих работу ЖКТ. По мнению экспертов, большинство людей неправильно сочетают различные продукты, что приводит не только к неприятным ощущениям, но даже к повреждению стенок кишечника.
Ученые назвали нежелательные нарушающие работу ЖКТ пищевые комбинации

Специалисты отметили: очень важно помнить о правильной последовательности потребления продуктов. Фрукты и салат организмом усваиваются довольно быстро, поэтому в конце трапезы их лучше не есть. Рыба и мясо перевариваются дольше, что часто вызывает процессы брожения, метеоризм и болезненные ощущения в животе. Лучшая альтернатива - завтрак в сочетании с жирами и белками при потреблении с йогуртом. Следует знать: не все фрукты можно объединять с молочными продуктами. Например, киви с йогуртом будет не лучшим вариантом перекуса. Капуста может легко усваиваться организмом, если комбинировать ее приготовление с тмином, ограничивающим газообразование, рекомендуют специалисты.

Потребление мяса полезно сочетать с апельсиновым соком или другим напитком, богатым на витамин С. Это поможет лучше усвоить железо, содержащееся в продукте.
Ученые назвали нежелательные нарушающие работу ЖКТ пищевые комбинации

Самой опасной комбинацией считается употребление мучных изделий и фруктового сока. Такой завтрак насыщает и одаривает энергией, но ненадолго. Спустя какое-то время после него человек ощущает раздражительность и тяжесть в желудке. Организм каждого очень индивидуален, поэтому стоит прислушиваться к его "сигналам", потребляя те или иные продукты, заключили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:53

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