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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев подарил 63-летней жене Екатерине кольцо на День всех влюбленных

Известнейший фрик телестройки «Дом-2» Гоген Солнцев признался, что ходил выбирать презент для 63-летней возлюбленной Екатерины Терешкович со своей близкой приятельницей.
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев подарил 63-летней жене Екатерине кольцо на День всех влюбленных

Несколько часов назад Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании неизвестной женщины. Нужно сказать, что некоторые фолловеры, не обратившие внимание на подпись к снимку, предположили, что Гоген решил продемонстрировать им свою новую избранницу.

Выяснилось, что с женщиной, которая изображена на публикации, шоумен посетил ювелирный салон, где выбрал для любимой супруги подарок на День всех влюбленных. Из кадра можно сделать вывод, что Гоген остановил свой выбор на кольце с красивым красным камнем в виде сердца.

Стоит отметить, что пост Солнцева не оставил равнодушными многих интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что телезнаменитость выбрал очень красивое кольцо для своей супруги, а кое-кто даже указал на то, что подобный снимок может не на шутку разозлить 63-летнюю Екатерину.
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев подарил 63-летней жене Екатерине кольцо на День всех влюбленных

«Гоген, кольцо очень красивое! Где покупали? Это бриллиант, надеюсь!», «Солнцев, а не боишься, что твоя Катюша этой барышне волосы повыдирает и лицо разобьет? Ты же знаешь, какая у тебя женщина ревнивая то! Может и тебе зуб выбить!», - продолжают писать читатели под последним постом Гогена.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:37

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