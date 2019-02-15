Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев подарил 63-летней жене Екатерине кольцо на День всех влюбленных

«Гоген, кольцо очень красивое! Где покупали? Это бриллиант, надеюсь!», «Солнцев, а не боишься, что твоя Катюша этой барышне волосы повыдирает и лицо разобьет? Ты же знаешь, какая у тебя женщина ревнивая то! Может и тебе зуб выбить!», - продолжают писать читатели под последним постом Гогена.

Несколько часов назад Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании неизвестной женщины. Нужно сказать, что некоторые фолловеры, не обратившие внимание на подпись к снимку, предположили, что Гоген решил продемонстрировать им свою новую избранницу.Выяснилось, что с женщиной, которая изображена на публикации, шоумен посетил ювелирный салон, где выбрал для любимой супруги подарок на День всех влюбленных. Из кадра можно сделать вывод, что Гоген остановил свой выбор на кольце с красивым красным камнем в виде сердца.Стоит отметить, что пост Солнцева не оставил равнодушными многих интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что телезнаменитость выбрал очень красивое кольцо для своей супруги, а кое-кто даже указал на то, что подобный снимок может не на шутку разозлить 63-летнюю Екатерину.