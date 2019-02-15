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Microsoft начала тестировать очередное обновление OS Windows 10 для 2020 года

Специалисты Microsoft приступили к тестированию своего очередного обновления OS Windows 10, планируемой к 2020 году. Компанией была показана новая предварительная операционка (сборка 18836) непосредственно для бета-тестирования «Skip Ahead».
Microsoft начала тестировать очередное обновление OS Windows 10 для 2020 года

На удивление тестеров, данную сборку подготовили не под осеннее обновление OS 2019 (кодовое название 19H2). В данном случае речь идёт о весеннем апдейте 2020 года — 20H1. На сегодняшний день многие разработчики Windows прикладывают много усилий для создания ближайшего крупнейшего функционального обновления OS Windows 10, известного как 19H1. Его должны выпустить текущей весной. Такого рода обновление наделили новой светлой темой, рядом улучшений в центре получаемых уведомлений, а также в так называемой «Песочнице» (Windows Sandbox), и масса прочих различных изменений. Участниками Windows Insiders пока не начиналось тестирование осеннего обновления 19H2. Вследствие этого странно наблюдать, что началось тестирование сборок для очередного обновления, которое запланировано на весну будущего года, даже в рамках Skip Ahead.

Данный шаг руководство Microsoft поясняет появлением новых функций в OS Windows 20H1. Для того, чтобы довести их до ума, необходимо затратить намного больше времени.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40

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