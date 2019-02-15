Светлана Лобода показала в Instagram Stories редкий снимок с младшей дочерью
Светлана Лобода решила показать поклонникам в Instagram Stories редкий снимок с младшей дочерью. Певица не желает раскрывать имя отца своей наследницы, однако говорит, что Тильда родилась от огромной любви.
В интернете на протяжении года ходят слухи, что Лобода встречается с рок-исполнителем Тиллем Линдеманном, якобы являющимся отцом ее младшей дочки. Фанаты и репортеры неоднократно убеждались, что между артистами роман. Однако Светлана заявляет, что она просто общается с певцом. Артистка решила оберегать малышку от общественности, и поэтому скрывает ее лицо. Но накануне Лобода все же сделала исключение, поделившись с подписчиками снимками наследницы. Вокалистка обнародовала публикацию, на которой запечатлено, как она держит Тильду за руку.
Звезда неоднократно заявляла, что пока не собирается показывать младшую дочь общественности. По словам знаменитости, она хочет как можно дольше держать в тайне личную жизнь от фанатов и журналистов.
В интернете на протяжении года ходят слухи, что Лобода встречается с рок-исполнителем Тиллем Линдеманном, якобы являющимся отцом ее младшей дочки. Фанаты и репортеры неоднократно убеждались, что между артистами роман. Однако Светлана заявляет, что она просто общается с певцом. Артистка решила оберегать малышку от общественности, и поэтому скрывает ее лицо. Но накануне Лобода все же сделала исключение, поделившись с подписчиками снимками наследницы. Вокалистка обнародовала публикацию, на которой запечатлено, как она держит Тильду за руку.
Звезда неоднократно заявляла, что пока не собирается показывать младшую дочь общественности. По словам знаменитости, она хочет как можно дольше держать в тайне личную жизнь от фанатов и журналистов.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30