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Светлана Лобода показала в Instagram Stories редкий снимок с младшей дочерью

Светлана Лобода решила показать поклонникам в Instagram Stories редкий снимок с младшей дочерью. Певица не желает раскрывать имя отца своей наследницы, однако говорит, что Тильда родилась от огромной любви.
Светлана Лобода показала в Instagram Stories редкий снимок с младшей дочерью

В интернете на протяжении года ходят слухи, что Лобода встречается с рок-исполнителем Тиллем Линдеманном, якобы являющимся отцом ее младшей дочки. Фанаты и репортеры неоднократно убеждались, что между артистами роман. Однако Светлана заявляет, что она просто общается с певцом. Артистка решила оберегать малышку от общественности, и поэтому скрывает ее лицо. Но накануне Лобода все же сделала исключение, поделившись с подписчиками снимками наследницы. Вокалистка обнародовала публикацию, на которой запечатлено, как она держит Тильду за руку.
Светлана Лобода показала в Instagram Stories редкий снимок с младшей дочерью

Звезда неоднократно заявляла, что пока не собирается показывать младшую дочь общественности. По словам знаменитости, она хочет как можно дольше держать в тайне личную жизнь от фанатов и журналистов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30

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