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Евгения Брик показала фотографии повзрослевшей дочери Зои

В своем аккаунте в Instagram Евгения Брик опубликовала фотографии с фотосессии. На снимках актриса запечатлена вместе с повзрослевшей дочерью Зоей.
Евгения Брик показала фотографии повзрослевшей дочери Зои

37-летняя актриса театра и кино известна зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914» и многих других. С 2009 года они с мужем воспитывают дочь Зою.

Звезда выложила снимки, которые, по ее признанию, ленилась публиковать. Артистка отметила, что у них с дочерью очень много красивых фотографий и впредь она будет чаще радовать подписчиков такими кадрами.

Поклонники были удивлены тем, как быстро повзрослела девочка. Они сошлись во мнении, что от своей мамы ей досталась невероятная красота.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:27

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