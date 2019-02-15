Евгения Брик показала фотографии повзрослевшей дочери Зои

37-летняя актриса театра и кино известна зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Стиляги», «Оттепель», «Елки 1914» и многих других. С 2009 года они с мужем воспитывают дочь Зою.Звезда выложила снимки, которые, по ее признанию, ленилась публиковать. Артистка отметила, что у них с дочерью очень много красивых фотографий и впредь она будет чаще радовать подписчиков такими кадрами.Поклонники были удивлены тем, как быстро повзрослела девочка. Они сошлись во мнении, что от своей мамы ей досталась невероятная красота.