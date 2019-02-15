Toyota анонсировала рекламный ролик «самозаряжающегося гибрида» Corolla





Скорее всего, Toyota Corolla 2019 представляет собой бензин-электрический автомобиль, который имеет значимое превосходство над зависящими от зарядных станций электромобилями. Под рекламным роликом, в описании указано, что новая трансмиссия не оставит никому шансов. Это начало эры одного из самых продаваемых автомобилей мира.Toyota считает, что машины, нуждающиеся в услугах специальных зарядных станций, лишь временное веяние моды. Возможно, в будущем японский лидер может и вовсе отказаться от экологически чистых автомобилей.