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Toyota анонсировала рекламный ролик «самозаряжающегося гибрида» Corolla

Японская компания Toyota анонсировала рекламный ролик, посвященный новому «гибридному» автомобилю под названием Corolla. Производитель сделал акцент на том, что новинка не нуждается в зарядных устройствах и заряжается самостоятельно.
Toyota анонсировала рекламный ролик «самозаряжающегося гибрида» Corolla

Скорее всего, Toyota Corolla 2019 представляет собой бензин-электрический автомобиль, который имеет значимое превосходство над зависящими от зарядных станций электромобилями. Под рекламным роликом, в описании указано, что новая трансмиссия не оставит никому шансов. Это начало эры одного из самых продаваемых автомобилей мира.

Toyota считает, что машины, нуждающиеся в услугах специальных зарядных станций, лишь временное веяние моды. Возможно, в будущем японский лидер может и вовсе отказаться от экологически чистых автомобилей.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:37

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