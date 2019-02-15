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Эксперты: Семейная жизнь лишает женщин сексуального желания

Учёные выяснили, что семейная жизнь лишает женщин сексуального желания и снижает либидо. Партнёрши теряют интерес к возлюбленным уже спустя год отношений.
Эксперты: Семейная жизнь лишает женщин сексуального желания

Как пишет издание The Atlantic, сотрудники Университета Невады отметили потерю семейными женщинами либидо с течением времени. Также многие партнёрши уже не испытывают той эмоциональной связи с возлюбленным, какая была в начале отношений. По наблюдениям психологов, потеря страсти угнетает представительниц прекрасного пола чаще, нежели их мужей и сожителей.

Такая тенденция характерна именно для долгосрочных отношений. Проверили специалисты теорию на 11,5 тысячах англичан 16-74 лет. Женщины в среднем теряли либидо уже после 12 месяцев брака с мужчинами. Рассказывая о том, как происходит секс с постоянным партнёром, респондентки отмечают, что им становится скучно и получить удовлетворение всё сложнее.

Значительное снижение сексуального желания наступает спустя 90 месяцев брака. Тем дамам, которые не испытывают возбуждение и страсть, сексолог Тэмми Нельсон советует сделать половой акт более разнообразным. К примеру, можно купить соблазнительное нижнее бельё, устроить романтическое свидание или даже приобрести интимные игрушки и специальные лубриканты.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:15

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