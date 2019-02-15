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Сыгравшая Людку в «Любовь и голуби» Янина Лисовская живет в Германии и работает детским режиссером

Янина Лисовская, снявшаяся в киноленте «Любовь и голуби» в роли Людки, практически повторила судьбу ее персонажа. Артистка после развода со своим первым супругом была вынуждена вернуться к родителям в село.
Сыгравшая Людку в «Любовь и голуби» Янина Лисовская живет в Германии и работает детским режиссером

Лисовская, окончив МХАТ, снялась в ряде кинолент, однако популярность приобрела за счет кинофильма «Любовь и голуби». Во время съемок артисты стали очень дружны. На площадке актеры чувствовали себя практически как одна семья. Больше всех Лисовская сдружилась с Игорем Ляхом, который сыграл в ленте роль Леньки. Артисты продолжали общаться даже после окончания киносъемок. После актер познакомил Лисовскую с ее будущим первым супругом Игорем Волковым. Однако через два года они развелись, и артистка вернулась в село к родителям. В дальнейшем актрису стали приглашать сниматься во многие фильмы.
Сыгравшая Людку в «Любовь и голуби» Янина Лисовская живет в Германии и работает детским режиссером

В 90-х Лисовская на гастролях в Германии познакомилась с начинающим киноактером Вольфом Листом. Через два года молодой человек сделал Янине предложение, после чего она переехала к нему в Германию. Через некоторое время актрисе предложили стать режиссером в детском театре. В 1998 актриса родила дочку по имени Василиса.

Лисовская до сих пор играет в театре. Хоть дом артистки находится в Германии, она часто приезжает в Россию.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:03

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