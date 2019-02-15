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Американский программист: Черно-белый экран смартфона помогает избавиться от зависимости от гаджетов

Американский программист Меган Гольштейн выяснила, что черно-белый экран смартфона помогает справиться с таким явлением как прокрастинация. Эксперт определила: переключение дисплея мобильного устройства в монохромный режим эффективно борется с зависимостью от гаджетов.
Американский программист: Черно-белый экран смартфона помогает избавиться от зависимости от гаджетов

По словам Меган Гольштейн, ей пришлось перепробовать массу способов, чтобы не откладывать важные дела и не тратить время, просиживая целыми днями в Сети. Решение проблемы оказалось простым и непредвиденным: девушка перевела экран в черно-белый режим и заметила положительный результат.

Сперва жительница США ощутила облегчение, а потом - тревогу. Это чувство было пугающим, рассказала журналистам программист. Ей казалось, что она смотрит на мир сквозь "внутренние солнцезащитные очки".

Монохромный режим устройства позволил американке проводить меньше времени в социальных сетях. Яркие цветные дисплеи друзей она теперь воспринимает как нелепые и мультяшные.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:25

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