Американский программист: Черно-белый экран смартфона помогает избавиться от зависимости от гаджетов





По словам Меган Гольштейн, ей пришлось перепробовать массу способов, чтобы не откладывать важные дела и не тратить время, просиживая целыми днями в Сети. Решение проблемы оказалось простым и непредвиденным: девушка перевела экран в черно-белый режим и заметила положительный результат.Сперва жительница США ощутила облегчение, а потом - тревогу. Это чувство было пугающим, рассказала журналистам программист. Ей казалось, что она смотрит на мир сквозь "внутренние солнцезащитные очки".Монохромный режим устройства позволил американке проводить меньше времени в социальных сетях. Яркие цветные дисплеи друзей она теперь воспринимает как нелепые и мультяшные.