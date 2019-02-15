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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что «отомстит» Айзе Анохиной за предательство

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева откровенно призналась, что в свое время «искренне любила» бывшую супруга известного рэп-исполнителя Гуфа – Айзу Анохину.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что «отомстит» Айзе Анохиной за предательство

Несколько часов назад в интернете появился очередной выпуск телешоу «Нежный редактор», ведущей которого является Татьяна Мингалимова. В этот раз главной героиней интервью стала известнейшая телезнаменитость, а с недавних пор еще и писательница Алена Водонаева.

Во время беседы Мингалимова и Водонаева откровенно поговорили о книге «Голая», которую не так давно Алена официально презентовала миру. Отметим, что в своем произведении звезда «Дома-2» не только рассказывает о своей личной жизни и сексуальном опыте, но и раздает советы женщинам.

Почти в самом конце интервью Татьяна поспешила задать Алене вопрос, который касался ее конфликта с Айзой Анохиной и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Бородиной. Стоит напомнить, что ранее знаменитости являлись лучшими подругами.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что «отомстит» Айзе Анохиной за предательство

По словам Водонаевой, одним утром она поняла, что ее «жестко подставили» и сделала это ее лучшая подруга Айза, которую она очень сильно ранее любила. Также Алена добавила, что предательство Анохиной причинило ей большую боль, поэтому на протяжении недели она не выходила из квартиры и только и делала, что «ревела».

«Я ей еще наступлю.. Месть нужно подавать холодной», - подчеркнула Алена в конце своего интервью.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:49

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