Хуситы записали на видео процесс уничтожения американской техники





Военно-политический конфликт в Йемене разгорелся в 2014 году. Повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» шиитского толка выступили против легитимного правительства, поддержанного коалицией арабских стран, возглавляемых Саудовской Аравией.Спустя четыре года военного противостояния соперничающие стороны в 2018 году встретились в Швеции под эгидой ООН. В рамках переговоров были заключены соглашения по ряду важных вопросов, в частности стороны решили прекратить огонь в портовом городе Ходейде. Он был передан хуситам, но обязательным условием было присутствие в городе представителей ООН, которые могли бы контролировать тамошнюю обстановку.