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Хуситы записали на видео процесс уничтожения американской техники

В Сети опубликовано видео, как йеменские повстанцы-хуситы уничтожают американскую военную технику, захваченную в провинции Наджран после удачного рейда. На кадрах видно, что повстанцы уничтожили, как минимум три американских бронемашины LAV, принадлежавших нацгвардии Саудовской Аравии.
Хуситы записали на видео процесс уничтожения американской техники

Военно-политический конфликт в Йемене разгорелся в 2014 году. Повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» шиитского толка выступили против легитимного правительства, поддержанного коалицией арабских стран, возглавляемых Саудовской Аравией.

Спустя четыре года военного противостояния соперничающие стороны в 2018 году встретились в Швеции под эгидой ООН. В рамках переговоров были заключены соглашения по ряду важных вопросов, в частности стороны решили прекратить огонь в портовом городе Ходейде. Он был передан хуситам, но обязательным условием было присутствие в городе представителей ООН, которые могли бы контролировать тамошнюю обстановку.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:52

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