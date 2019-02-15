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В Омской области тракторист на трассе Омск-Тара наехал на пешехода

На автотрассе Омск-Тара в Омской обл. тракторист наехал на пешехода. Потерпевшему выжить не удалось. Данное ДТП произошло днём.
В Омской области тракторист на трассе Омск-Тара наехал на пешехода

Согласно предварительной информации правоохранительных органов, водитель во время дорожно-транспортного пришествия пребывал в алкогольном опьянении. Транспортным средством марки “Т-150” управлял местный 46-летний мужчина. На трассе Большереченского района трактористом был осуществлён наезд на 51-летнего пешехода. Пострадавшим во время наезда были получены тяжелейшие травмы.

Поступив в медицинское учреждение, мужчина вскоре скончался. Правоохранителями Омской области в настоящее время выясняются обстоятельства аварии. Есть информация, что водитель не имел прав для вождения трактором.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:02

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