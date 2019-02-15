АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Mercedes-Benz выпустит автомобиль A-Class гибридной модификации
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Татьяна Навка опубликовала романтичный снимок с мужем Дмитрием Песковым

На своей страничке в Instagram Татьяна Навка выложила романтичный снимок со своим мужем Дмитрием Песковым. Таким способом фигуристка присоединилась к поздравлениям с Днем Святого Валентина.
Татьяна Навка опубликовала романтичный снимок с мужем Дмитрием Песковым

Многие знаменитости поступили так же. В день всех влюбленных звезды опубликовали фотографии со своими половинками, оставив романтичную подпись. Спортсменка поделилась трогательной фотографией, на которой запечатлена в объятиях любимого мужа. Черно-белый снимок она подписала всего тремя словами с призывом подписчиков ценить, любить и дышать.

В комментариях пользователи отметили, что супруги прекрасно дополняют друг друга, и их пара очень гармонично смотрится. Поклонники выразили искреннюю радость за идиллию в отношениях влюбленных. Несмотря на то, что у Навки и Пескова очень плотный график, в котором порой не хватает даже свободной минуты, они все равно стараются проводить как можно больше времени вместе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американский программист: Черно-белый
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков узнал,
Ученые боятся повышенной активности
Новая прошивка EMUI 9 «различит» сразу
Хуситы записали на видео процесс
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Татьяна Навка опубликовала романтичный
Учёные нашли уязвимость у клеток редких
В качестве динамика в смартфоне LG G8
Вера Брежнева показала снимок в образе
Учёные нашли смертельную опасность
Кроссовер BYD Tang получил
В Омской области тракторист на трассе
В апреле 2019 года перестанут работать
Супруга журналистки Божены Рынской
Елена Воробей никогда не ляжет в
Land Rover свернул производство
Василий Лановой ответил на предложение
Ученые: Из-за стихийных бедствий 2100
Жена Александра Овечкина Настасья
Чужая война: День вывода Советских
Муж Собчак Максим Виторган в шутку
Samsung открывает предзаказ на Galaxy
«АвтоВАЗ» представил обновленную
Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой
Ани Лорак показала снимок в махровом
Ученые: Шоколад снижает риск сердечной
Mercedes-Benz выпустит автомобиль
Рената Литвинова опубликовала фото из
Oukitel C15 Pro на базе MediaTek Helio
Просмотреть все новости