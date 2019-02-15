Татьяна Навка опубликовала романтичный снимок с мужем Дмитрием Песковым

Многие знаменитости поступили так же. В день всех влюбленных звезды опубликовали фотографии со своими половинками, оставив романтичную подпись. Спортсменка поделилась трогательной фотографией, на которой запечатлена в объятиях любимого мужа. Черно-белый снимок она подписала всего тремя словами с призывом подписчиков ценить, любить и дышать.В комментариях пользователи отметили, что супруги прекрасно дополняют друг друга, и их пара очень гармонично смотрится. Поклонники выразили искреннюю радость за идиллию в отношениях влюбленных. Несмотря на то, что у Навки и Пескова очень плотный график, в котором порой не хватает даже свободной минуты, они все равно стараются проводить как можно больше времени вместе.