Вера Брежнева показала снимок в образе с необычной маской на лице

Вера Брежнева часто демонстрирует публике свое красивое тело, а на этот раз она удивила подписчиков в социальной сети Instagram необычным образом. В маске, которая поклонникам напомнила намордник, артистка позирует перед объективом камер. Под постом она написала так: «Любите друг друга!». К слову данное украшение имеет необычную форму и переливается на свету. Оказалось, это был просто анонс ее нового клипа и песни с вышеупомянутым названием. Ролик она опубликовала следующим постом.Читатели блога Веры Брежневой в основном были приятно удивлены новым образом своего кумира и отметили, что снимок достаточно необычный, а сама певица отлично выглядит. Однако нашлись и те, кто стал критиковать, мол, маска похожа на намордник.