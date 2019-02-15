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Вера Брежнева показала снимок в образе с необычной маской на лице

Известная украинская и российская певица Вера Брежнева в своем блоге Instagram показала черно-белый снимок, где она в необычной маске и обнажена. Мнение поклонников разделилось.
Вера Брежнева показала снимок в образе с необычной маской на лице

Вера Брежнева часто демонстрирует публике свое красивое тело, а на этот раз она удивила подписчиков в социальной сети Instagram необычным образом. В маске, которая поклонникам напомнила намордник, артистка позирует перед объективом камер. Под постом она написала так: «Любите друг друга!». К слову данное украшение имеет необычную форму и переливается на свету. Оказалось, это был просто анонс ее нового клипа и песни с вышеупомянутым названием. Ролик она опубликовала следующим постом.

Читатели блога Веры Брежневой в основном были приятно удивлены новым образом своего кумира и отметили, что снимок достаточно необычный, а сама певица отлично выглядит. Однако нашлись и те, кто стал критиковать, мол, маска похожа на намордник.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:21

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