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Супруга журналистки Божены Рынской Игоря Малашенко положили в больницу из-за обвинений бывшей жены

Супруга скандальной российской журналистки Божены Рынской положили в больницу. Фото Игоря Малашенко, находящегося в больничной койке, она выложила в Instagram.
Супруга журналистки Божены Рынской Игоря Малашенко положили в больницу из-за обвинений бывшей жены

По словам Божены Рынской, политолог резко почувствовал себя плохо, вследствие этого его пришлось срочно госпитализировать. По словам знаменитости, его лицо внезапно “перекосилось”, при этом мужчина начал “шамкать”. Ко всему прочему, у супруга появилась светобоязнь. Рынска заявила, что об инсульте в данном случае речь не ведётся. При этом у её супруга наблюдается неврология.
Супруга журналистки Божены Рынской Игоря Малашенко положили в больницу из-за обвинений бывшей жены

Журналистка отметила, что проблемы со здоровьем у её мужа связаны с тем, что бывшая жена Малашенко обвинила его в растрате денег на сумму в $60 000. По словам Божены Рынской, данная сумма денег была потрачена её супругом на бывшую жену, а также судебные разбирательства с ней. При этом он вынужден был платить за обучение дочки в Оксфорде.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:54

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