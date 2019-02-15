Супруга журналистки Божены Рынской Игоря Малашенко положили в больницу из-за обвинений бывшей жены





По словам Божены Рынской, политолог резко почувствовал себя плохо, вследствие этого его пришлось срочно госпитализировать. По словам знаменитости, его лицо внезапно “перекосилось”, при этом мужчина начал “шамкать”. Ко всему прочему, у супруга появилась светобоязнь. Рынска заявила, что об инсульте в данном случае речь не ведётся. При этом у её супруга наблюдается неврология.Журналистка отметила, что проблемы со здоровьем у её мужа связаны с тем, что бывшая жена Малашенко обвинила его в растрате денег на сумму в $60 000. По словам Божены Рынской, данная сумма денег была потрачена её супругом на бывшую жену, а также судебные разбирательства с ней. При этом он вынужден был платить за обучение дочки в Оксфорде.