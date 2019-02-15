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Василий Лановой ответил на предложение авиакомпании «Победа» летать бесплатно

Представители авиаперевозчика «Победа» в качестве извинений предложили Василию Лановому бесплатные перелеты в течение текущего года. Артист принял решение ответить на данное предложение, сообщив, что после произошедшего инцидента с багажом не имеет никаких претензий к авиаперевозчику.
Василий Лановой ответил на предложение авиакомпании «Победа» летать бесплатно

Стоит напомнить, что накануне Василий Лановой собирался улететь одним из рейсов «Победы» в Ростов-на-Дону, но багаж кинозвезды превысил требования компании. Киноактер рассказал журналистам, что предложил сотруднику авиакомпании оплатить штраф, на что получил отказ. В конечном результате Василий Семёнович вынужден был приобрести билет на следующий рейс, так как из-за инцидента опоздал на посадку.

По мнению представителей авиакомпании, в этой ситуации виноваты менеджеры Ланового, так как они должны были уточнить правила провоза багажа. На сегодняшний день в знак уважения к артисту, ему дадут право летать самолетами авиаперевозчика бесплатно.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:35

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