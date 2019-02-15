Василий Лановой ответил на предложение авиакомпании «Победа» летать бесплатно





Стоит напомнить, что накануне Василий Лановой собирался улететь одним из рейсов «Победы» в Ростов-на-Дону, но багаж кинозвезды превысил требования компании. Киноактер рассказал журналистам, что предложил сотруднику авиакомпании оплатить штраф, на что получил отказ. В конечном результате Василий Семёнович вынужден был приобрести билет на следующий рейс, так как из-за инцидента опоздал на посадку.По мнению представителей авиакомпании, в этой ситуации виноваты менеджеры Ланового, так как они должны были уточнить правила провоза багажа. На сегодняшний день в знак уважения к артисту, ему дадут право летать самолетами авиаперевозчика бесплатно.