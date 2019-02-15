Учёные нашли смертельную опасность культурных растений





Сотрудники Университета Вашингтон провели метаанализ опубликованных в 2011-2018 годах работ, касающихся опасности для человека культурных растений. В частности, специалисты осмотрели 50 тысячи работников сельского хозяйства, которые обрабатывают злаки пестицидами. Наиболее популярный для защиты растений препарат - это глифосат.Тем не менее, ещё в 2015 году агентство по исследованиям рака отнесло гербицид к канцерогенам. Он повышает риск возникновения неходжкинской лимфомы на 41%.Изобрели глифосат в 1974 году, а в середине 2000-х его популярность в сельском хозяйстве резко возросла. Применяют гербицид перед самым сбором урожая.Учёные пришли к выводу, что активное использование пестицида на сегодняшний день неизбежно привело к содержанию в зерновых культурах огромного количества токсичных веществ. Об опасности глифосата сообщило издание MedicalXpress.