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Учёные нашли смертельную опасность культурных растений

Американские учёные нашли смертельную опасность в гербициде культурных растений. Глифосат приводит к образованию рака на 41 процент чаще.
Учёные нашли смертельную опасность культурных растений

Сотрудники Университета Вашингтон провели метаанализ опубликованных в 2011-2018 годах работ, касающихся опасности для человека культурных растений. В частности, специалисты осмотрели 50 тысячи работников сельского хозяйства, которые обрабатывают злаки пестицидами. Наиболее популярный для защиты растений препарат - это глифосат.

Тем не менее, ещё в 2015 году агентство по исследованиям рака отнесло гербицид к канцерогенам. Он повышает риск возникновения неходжкинской лимфомы на 41%.

Изобрели глифосат в 1974 году, а в середине 2000-х его популярность в сельском хозяйстве резко возросла. Применяют гербицид перед самым сбором урожая.

Учёные пришли к выводу, что активное использование пестицида на сегодняшний день неизбежно привело к содержанию в зерновых культурах огромного количества токсичных веществ. Об опасности глифосата сообщило издание MedicalXpress.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:14

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