Елена Воробей никогда не ляжет в постель с Элтоном Джоном

Известная актриса поделилась, что не выложила бы даже минимальную сумму на покупку яхты. Такая категоричность связана с мнением Воробей о том, что у владельца такой роскоши всего два повода для радости – день приобретения яхты, а затем ее продажи.На вопрос о реакции на ухаживания со стороны миллиардера, артистка заявила, что поинтересовалась бы сразу, готов ли человек строить с несерьезным человеком поистине серьезные отношения. Воробей также рассказала, что очень тяжело воспринимает конфликтные ситуации, долго помнит о них и все время пытается разработать в голове план примирения.Кроме того, знаменитость призналась, что никогда не легла бы в постель с Элтоном Джоном. В шуточной форме она объяснила, что причиной тому является другой мужчина певца.