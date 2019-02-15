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Елена Воробей никогда не ляжет в постель с Элтоном Джоном

Елена Воробей призналась, на что она точно не сможет потратить деньги. Артистка также рассказала, почему никогда не ляжет в постель с Элтоном Джоном.
Елена Воробей никогда не ляжет в постель с Элтоном Джоном

Известная актриса поделилась, что не выложила бы даже минимальную сумму на покупку яхты. Такая категоричность связана с мнением Воробей о том, что у владельца такой роскоши всего два повода для радости – день приобретения яхты, а затем ее продажи.

На вопрос о реакции на ухаживания со стороны миллиардера, артистка заявила, что поинтересовалась бы сразу, готов ли человек строить с несерьезным человеком поистине серьезные отношения. Воробей также рассказала, что очень тяжело воспринимает конфликтные ситуации, долго помнит о них и все время пытается разработать в голове план примирения.

Кроме того, знаменитость призналась, что никогда не легла бы в постель с Элтоном Джоном. В шуточной форме она объяснила, что причиной тому является другой мужчина певца.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:50

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