Новая прошивка EMUI 9 «различит» сразу несколько лиц





На прежней версии поддерживался только один профиль. По словам авторов разработки, если эта функция будет оценена пользователями на высоком уровне, тогда прошивку EMUI 9 получат и остальные модели смартфонов. Чтобы воспользоваться новшеством, необходимо зайти в раздел безопасности, который находится в настройках. Второй профиль будет доступен после того, как завершится создание первого.Однако не так давно многие пользователи жаловались на функцию распознавания лиц, поскольку она работала с перебоями и некорректно. Например, если на лице человека были очки, то смартфон не мог «узнать» его без этого аксессуара.