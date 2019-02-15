Новая прошивка EMUI 9 «различит» сразу несколько лиц
Китайская компания Huawei презентовала новую оболочку EMUI 9 с функцией распознавания лиц, которая будет поддерживать учетную запись двух разных пользователей смартфона. Новинку пока получили только Huawei Mate 20 Pro и Mate 20 RS Porsche.
На прежней версии поддерживался только один профиль. По словам авторов разработки, если эта функция будет оценена пользователями на высоком уровне, тогда прошивку EMUI 9 получат и остальные модели смартфонов. Чтобы воспользоваться новшеством, необходимо зайти в раздел безопасности, который находится в настройках. Второй профиль будет доступен после того, как завершится создание первого.
Однако не так давно многие пользователи жаловались на функцию распознавания лиц, поскольку она работала с перебоями и некорректно. Например, если на лице человека были очки, то смартфон не мог «узнать» его без этого аксессуара.
На прежней версии поддерживался только один профиль. По словам авторов разработки, если эта функция будет оценена пользователями на высоком уровне, тогда прошивку EMUI 9 получат и остальные модели смартфонов. Чтобы воспользоваться новшеством, необходимо зайти в раздел безопасности, который находится в настройках. Второй профиль будет доступен после того, как завершится создание первого.
Однако не так давно многие пользователи жаловались на функцию распознавания лиц, поскольку она работала с перебоями и некорректно. Например, если на лице человека были очки, то смартфон не мог «узнать» его без этого аксессуара.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:52