АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Mercedes-Benz выпустит автомобиль A-Class гибридной модификации
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Новая прошивка EMUI 9 «различит» сразу несколько лиц

Китайская компания Huawei презентовала новую оболочку EMUI 9 с функцией распознавания лиц, которая будет поддерживать учетную запись двух разных пользователей смартфона. Новинку пока получили только Huawei Mate 20 Pro и Mate 20 RS Porsche.
Новая прошивка EMUI 9 «различит» сразу несколько лиц

На прежней версии поддерживался только один профиль. По словам авторов разработки, если эта функция будет оценена пользователями на высоком уровне, тогда прошивку EMUI 9 получат и остальные модели смартфонов. Чтобы воспользоваться новшеством, необходимо зайти в раздел безопасности, который находится в настройках. Второй профиль будет доступен после того, как завершится создание первого.

Однако не так давно многие пользователи жаловались на функцию распознавания лиц, поскольку она работала с перебоями и некорректно. Например, если на лице человека были очки, то смартфон не мог «узнать» его без этого аксессуара.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американский программист: Черно-белый
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков узнал,
Ученые боятся повышенной активности
Новая прошивка EMUI 9 «различит» сразу
Хуситы записали на видео процесс
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Татьяна Навка опубликовала романтичный
Учёные нашли уязвимость у клеток редких
В качестве динамика в смартфоне LG G8
Вера Брежнева показала снимок в образе
Учёные нашли смертельную опасность
Кроссовер BYD Tang получил
В Омской области тракторист на трассе
В апреле 2019 года перестанут работать
Супруга журналистки Божены Рынской
Елена Воробей никогда не ляжет в
Land Rover свернул производство
Василий Лановой ответил на предложение
Ученые: Из-за стихийных бедствий 2100
Жена Александра Овечкина Настасья
Чужая война: День вывода Советских
Муж Собчак Максим Виторган в шутку
Samsung открывает предзаказ на Galaxy
«АвтоВАЗ» представил обновленную
Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой
Ани Лорак показала снимок в махровом
Ученые: Шоколад снижает риск сердечной
Mercedes-Benz выпустит автомобиль
Рената Литвинова опубликовала фото из
Oukitel C15 Pro на базе MediaTek Helio
Просмотреть все новости