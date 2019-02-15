Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков узнал, что бывшая жена изменяла ему с лучшим другом
Экс-участник телестройки «Дом-2» Степан Меньщиков узнал о том, что экс-супруга Евгения и его лучший друг Михаил предали его.
Не секрет, что бывшая жена Степана родила телезнаменитости за несколько лет семейной жизни двух наследников: сына Ивана и дочь Варвару. Впрочем, оказалось, что старшего отпрыска брюнетка родила не от шоумена.
Два года назад Степан и Евгения уже участвовали в известнейшей телепрограмме под названием «На самом деле», где и всплыло на поверхность то, что мальчик не является родным сыном звезды «Дома-2». Однако знаменитость заявил, что любит Ивана, как своего, поэтому будет продолжать заботиться о нем.
Тогда экс-супруга Степана утверждала, что отцом ее сына является обитатель Турции, который не владеет русским языком. Вполне вероятно, что Евгения хотела избежать ссоры между Меньщиковым и его лучшим другом Михаилом Беденко, которые дружили больше 20 лет.
Только вот после того, как Женя съехалась с Михаилом, девушка сообщила Степану, что именно ее новый возлюбленный является родным папой ее старшего отпрыска. Нужно сказать, что эта новость шокировала Меньщикова, ведь он не ожидал, что двое самых близких ему людей могут его предать.
К слову, в конце телепрограммы выяснилось, что ни Степан, ни Михаил не имеют никакого биологического отношения к Ивану.
Не секрет, что бывшая жена Степана родила телезнаменитости за несколько лет семейной жизни двух наследников: сына Ивана и дочь Варвару. Впрочем, оказалось, что старшего отпрыска брюнетка родила не от шоумена.
Два года назад Степан и Евгения уже участвовали в известнейшей телепрограмме под названием «На самом деле», где и всплыло на поверхность то, что мальчик не является родным сыном звезды «Дома-2». Однако знаменитость заявил, что любит Ивана, как своего, поэтому будет продолжать заботиться о нем.
Тогда экс-супруга Степана утверждала, что отцом ее сына является обитатель Турции, который не владеет русским языком. Вполне вероятно, что Евгения хотела избежать ссоры между Меньщиковым и его лучшим другом Михаилом Беденко, которые дружили больше 20 лет.
Только вот после того, как Женя съехалась с Михаилом, девушка сообщила Степану, что именно ее новый возлюбленный является родным папой ее старшего отпрыска. Нужно сказать, что эта новость шокировала Меньщикова, ведь он не ожидал, что двое самых близких ему людей могут его предать.
К слову, в конце телепрограммы выяснилось, что ни Степан, ни Михаил не имеют никакого биологического отношения к Ивану.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13