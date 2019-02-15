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Чужая война: День вывода Советских войск из Афганистана отмечает Россия

После тяжелой 20-летней войны 15 февраля 1989 года СССР полностью вывел свои войска из Афганистана. Государство, расположившееся среди гор, пытались завоевать Британская Империя, потом СССР и США, но никому не удалось этого сделать.
Чужая война: День вывода Советских войск из Афганистана отмечает Россия

В 1839 году в рамках геополитического соперничества между Британской Империей и Российской Империей, получившего название «Большая Игра», Британия осуществила попытку захвата Афганистана. Однако местный ландшафт, а также нежелание племен сотрудничать с британцами, позволили государству дать мощный отпор.

После этого на аналогичные грабли наступили сначала СССР, а потом и США. Советское государство, узнав об убийстве лидера коммунистического переворота Нура Мохаммада Тараки, поспешило ввести в Афганистан войска, где оно встретило ожесточенное сопротивление в лице многочисленных племен, а также «Талибана» (организация, запрещенная в РФ), финансово поддерживаемых США.
Чужая война: День вывода Советских войск из Афганистана отмечает Россия

Когда же СССР вывело войска, Америка полагала, что быстро закончит начатое, но она жестоко ошиблась. До сих пор вопрос с Афганистаном остается открытым, США регулярно посылает туда все новых военных, и чем закончится эта история, пока никому неизвестно.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:24

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