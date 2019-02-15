Чужая война: День вывода Советских войск из Афганистана отмечает Россия





В 1839 году в рамках геополитического соперничества между Британской Империей и Российской Империей, получившего название «Большая Игра», Британия осуществила попытку захвата Афганистана. Однако местный ландшафт, а также нежелание племен сотрудничать с британцами, позволили государству дать мощный отпор.После этого на аналогичные грабли наступили сначала СССР, а потом и США. Советское государство, узнав об убийстве лидера коммунистического переворота Нура Мохаммада Тараки, поспешило ввести в Афганистан войска, где оно встретило ожесточенное сопротивление в лице многочисленных племен, а также «Талибана» (организация, запрещенная в РФ), финансово поддерживаемых США.Когда же СССР вывело войска, Америка полагала, что быстро закончит начатое, но она жестоко ошиблась. До сих пор вопрос с Афганистаном остается открытым, США регулярно посылает туда все новых военных, и чем закончится эта история, пока никому неизвестно.