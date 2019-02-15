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Учёные нашли уязвимость у клеток редких видов рака

Американские учёные нашли уязвимость у клеток редких видов рака, таких как лимфома. Опухоли не могут самостоятельно вырабатывать холестерин.
Учёные нашли уязвимость у клеток редких видов рака

Рокфеллерский университет в ходе нескольких экспериментов выяснил, что клетки резистентной лимфомы имеют слабые места. Известно, что раковые опухоли беспрерывно растут, обходят иммунитет и практически не стареют. Редко рак не способен самостоятельно синтезировать питательные вещества и берёт их из клеточной среды.

Так, без холестерина новообразования не могут выжить и поглощают из окружения липопротеины ЛПНП, заменяющие им вещество. Учёные наблюдали за деятельностью 28 типов рака в бедной на холестерин среде.

Хотя у злокачественных клеток нет нужного фермента, они вырабатывают метаболит сквален, служащий антиоксидантом. Без рецепторов ЛПНП рак попросту перестаёт питаться и погибает.

Научные специалисты полагают, что данный тип лимфомы можно лечить терапией, основанной на лишении опухолевых клеток доступа к липопротеинам. Без синтеза холестерина рак уйдёт сам собой.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:38

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