Учёные нашли уязвимость у клеток редких видов рака





Рокфеллерский университет в ходе нескольких экспериментов выяснил, что клетки резистентной лимфомы имеют слабые места. Известно, что раковые опухоли беспрерывно растут, обходят иммунитет и практически не стареют. Редко рак не способен самостоятельно синтезировать питательные вещества и берёт их из клеточной среды.Так, без холестерина новообразования не могут выжить и поглощают из окружения липопротеины ЛПНП, заменяющие им вещество. Учёные наблюдали за деятельностью 28 типов рака в бедной на холестерин среде.Хотя у злокачественных клеток нет нужного фермента, они вырабатывают метаболит сквален, служащий антиоксидантом. Без рецепторов ЛПНП рак попросту перестаёт питаться и погибает.Научные специалисты полагают, что данный тип лимфомы можно лечить терапией, основанной на лишении опухолевых клеток доступа к липопротеинам. Без синтеза холестерина рак уйдёт сам собой.