В качестве динамика в смартфоне LG G8 ThinQ будет использоваться дисплей OLED





Устройством будет использоваться технология Crystal Sound OLED (CSO). В данном случае предоставляется возможность использования дисплея в качестве диафрагмы, генерирующей более объемное, громкое и качественное звучание вследствие большой площади «динамика». Данная технология будет применяться в случае прослушивания музыки, а также при разговорах на громкой связи. Модель наделят стереодинамиком, расположенным на задней панели. Им будет применяться технология Boombox, использующая внутреннюю плоскость смартфона, создавая объёмные басы. Объединив данные динамики, производители флагманского смартфона обеспечили качество, громкость, объёмность двухканального звука.G8 ThinQ наделят 6,1-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 855, оперативной памятью на 6 ГБ, встроенной памятью на 128 ГБ. Флагманская версия будет обладать портом USB Type-C, 3.5-милиметровым разъемом для наушников. Новинку должны анонсировать незадолго до того, как откроют международную технологическую выставку MWC 2019, запланированную на 25 февраля.