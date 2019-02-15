Ученые боятся повышенной активности вулкана Йеллоустоун





Опасения исследователей основаны на наблюдениях, полученных благодаря различным приборам, расположенным на территории Йеллоустоунского национального парка. Речь идет не только о регулярных подземных толчках, но и о резком повышении температуры гейзеров. Последние были неактивными многие десятилетия, но теперь они проявляют активность, что может говорить о "пробуждении" супервулкана. Это приведет к ядерной зиме в Соединенных Штатах, сообщают эксперты.Йеллоустоун последний раз извергался 640 000 лет назад. Это крупнейшая из активных континентальных вулканических областей во всем мире. Извержение супервулкана может уничтожить 90 000 людей одновременно и покрыть землю 3-метровым слоем расплавленного пепла в радиусе 1,6 км от парка. Пепел и газ, попадая в атмосферу, нарушат воздушное сообщение. Серные газы могут смешаться с парами воды, что приведет к низкой температуре.Ученые сделали неутешительный вывод - если облако пепла распространится на 1000 км, то это вызовет зиму, которая может длиться год, а может и больше.