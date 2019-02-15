Ученые боятся повышенной активности вулкана Йеллоустоун
Американские ученые серьезно обеспокоены повышенной активностью вулкана Йеллоустоун. Они фиксируют частые подземные толчки, достигающие 4 баллов, а также "пробуждение" гейзеров. Специалисты боятся, что это может быть началом грядущей катастрофы.
Опасения исследователей основаны на наблюдениях, полученных благодаря различным приборам, расположенным на территории Йеллоустоунского национального парка. Речь идет не только о регулярных подземных толчках, но и о резком повышении температуры гейзеров. Последние были неактивными многие десятилетия, но теперь они проявляют активность, что может говорить о "пробуждении" супервулкана. Это приведет к ядерной зиме в Соединенных Штатах, сообщают эксперты.
Йеллоустоун последний раз извергался 640 000 лет назад. Это крупнейшая из активных континентальных вулканических областей во всем мире. Извержение супервулкана может уничтожить 90 000 людей одновременно и покрыть землю 3-метровым слоем расплавленного пепла в радиусе 1,6 км от парка. Пепел и газ, попадая в атмосферу, нарушат воздушное сообщение. Серные газы могут смешаться с парами воды, что приведет к низкой температуре.
Ученые сделали неутешительный вывод - если облако пепла распространится на 1000 км, то это вызовет зиму, которая может длиться год, а может и больше.
Опасения исследователей основаны на наблюдениях, полученных благодаря различным приборам, расположенным на территории Йеллоустоунского национального парка. Речь идет не только о регулярных подземных толчках, но и о резком повышении температуры гейзеров. Последние были неактивными многие десятилетия, но теперь они проявляют активность, что может говорить о "пробуждении" супервулкана. Это приведет к ядерной зиме в Соединенных Штатах, сообщают эксперты.
Йеллоустоун последний раз извергался 640 000 лет назад. Это крупнейшая из активных континентальных вулканических областей во всем мире. Извержение супервулкана может уничтожить 90 000 людей одновременно и покрыть землю 3-метровым слоем расплавленного пепла в радиусе 1,6 км от парка. Пепел и газ, попадая в атмосферу, нарушат воздушное сообщение. Серные газы могут смешаться с парами воды, что приведет к низкой температуре.
Ученые сделали неутешительный вывод - если облако пепла распространится на 1000 км, то это вызовет зиму, которая может длиться год, а может и больше.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00