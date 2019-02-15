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Ученые: Из-за стихийных бедствий 2100 году несколько крупных городов исчезнут с лица Земли

Ученые провели анализ последствий стихийных бедствий и пришли к выводу, что к 2100 году несколько крупных городов США, Индии, Китая и ОАЭ исчезнут с лица Земли. Некоторые из них просто «испепелятся» под Солнцем.
Ученые: Из-за стихийных бедствий 2100 году несколько крупных городов исчезнут с лица Земли

В связи с глобальным потеплением в разных точках планеты случаются наводнения или наступает аномальная жара. Эксперты решили выяснить, как это может повлиять на географию городов, вернее, их выживание в таких условиях. В списке первых населенных пунктов, которые могут скоро «исчезнуть», попали Новый Орлеан (Луизиана, США), Майами (Флорида, США) и Дакка (Бангладеш). По прогнозам ученых, уровень Мирового океана может повыситься на 90 сантиметров, а это станет катастрофой для вышеуказанных городов.

Аномальная жара и влажность воздуха могут «погубить» такие города как Чикаго (Иллинойс, США), Дубай и Абу-Даби (ОАЭ). На территории последнего, к слову, недавно зафиксирована температура воздуха 52 градуса по Цельсию. Такая же участь может настигнуть Нью-Дели и Шанхай, где и без того наблюдается загрязнение воздуха.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:35

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