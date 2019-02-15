Ученые: Из-за стихийных бедствий 2100 году несколько крупных городов исчезнут с лица Земли





В связи с глобальным потеплением в разных точках планеты случаются наводнения или наступает аномальная жара. Эксперты решили выяснить, как это может повлиять на географию городов, вернее, их выживание в таких условиях. В списке первых населенных пунктов, которые могут скоро «исчезнуть», попали Новый Орлеан (Луизиана, США), Майами (Флорида, США) и Дакка (Бангладеш). По прогнозам ученых, уровень Мирового океана может повыситься на 90 сантиметров, а это станет катастрофой для вышеуказанных городов.Аномальная жара и влажность воздуха могут «погубить» такие города как Чикаго (Иллинойс, США), Дубай и Абу-Даби (ОАЭ). На территории последнего, к слову, недавно зафиксирована температура воздуха 52 градуса по Цельсию. Такая же участь может настигнуть Нью-Дели и Шанхай, где и без того наблюдается загрязнение воздуха.