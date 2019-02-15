АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Mercedes-Benz выпустит автомобиль A-Class гибридной модификации
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви

Слухи вокруг "пары" Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой ходят уже на протяжении двух лет. А они постоянно подогревают их своими действиями.
Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви

То отправляются вместе на отдых, то выкладывают в Instagram фотографии с двусмысленными подписями, но в "День всех влюблённых" Тимур буквально шокировал всех своим поступком. Молодой человек подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви.

Ольга Бузова сразу выставила цветы в Stories, а также открытку, в которой Тимур говорил о том, что очень любит Олю и, по его мнению, она единственная девушка, которую он может поздравить с этим праздником.
Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви
Конечно, разговор о женитьбе знаменитого комика Тимура Батрудинова, также как и разговор о замужестве ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой, всегда имеет место быть.
Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви

Будут ли они вместе - неизвестно, пока знаменитости не говорят о том, в каком статусе находятся.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга журналистки Божены Рынской
Елена Воробей никогда не ляжет в
Land Rover свернул производство
Василий Лановой ответил на предложение
Ученые: Из-за стихийных бедствий 2100
Жена Александра Овечкина Настасья
Чужая война: День вывода Советских
Муж Собчак Максим Виторган в шутку
Samsung открывает предзаказ на Galaxy
«АвтоВАЗ» представил обновленную
Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой
Ани Лорак показала снимок в махровом
Ученые: Шоколад снижает риск сердечной
Mercedes-Benz выпустит автомобиль
Рената Литвинова опубликовала фото из
Oukitel C15 Pro на базе MediaTek Helio
В Минобороны РФ рассекретили документы
Антон из «Универа» Станислав Ярушин
Эксперты рассказали о признаках скорой
Телеведущая Марина Ермошкина защитила
Дмитрий Козак исключил снижение цен на
Ольга Бузова, Алена Водонаева и
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 4
Жена Игоря Крутого показала в Instagram
Причина «моргания» самых ярких галактик
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Александр Друзь и Илья Бер отстранены
На автосалоне в Женеве Mazda покажет
Светлана Светикова показала
Просмотреть все новости