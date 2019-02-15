Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви
Слухи вокруг "пары" Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой ходят уже на протяжении двух лет. А они постоянно подогревают их своими действиями.
То отправляются вместе на отдых, то выкладывают в Instagram фотографии с двусмысленными подписями, но в "День всех влюблённых" Тимур буквально шокировал всех своим поступком. Молодой человек подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви.
Ольга Бузова сразу выставила цветы в Stories, а также открытку, в которой Тимур говорил о том, что очень любит Олю и, по его мнению, она единственная девушка, которую он может поздравить с этим праздником.
Конечно, разговор о женитьбе знаменитого комика Тимура Батрудинова, также как и разговор о замужестве ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой, всегда имеет место быть.
Будут ли они вместе - неизвестно, пока знаменитости не говорят о том, в каком статусе находятся.
То отправляются вместе на отдых, то выкладывают в Instagram фотографии с двусмысленными подписями, но в "День всех влюблённых" Тимур буквально шокировал всех своим поступком. Молодой человек подарил Ольге Бузовой огромный букет и признался в любви.
Ольга Бузова сразу выставила цветы в Stories, а также открытку, в которой Тимур говорил о том, что очень любит Олю и, по его мнению, она единственная девушка, которую он может поздравить с этим праздником.
Конечно, разговор о женитьбе знаменитого комика Тимура Батрудинова, также как и разговор о замужестве ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой, всегда имеет место быть.
Будут ли они вместе - неизвестно, пока знаменитости не говорят о том, в каком статусе находятся.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:10