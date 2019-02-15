Samsung открывает предзаказ на Galaxy S10





Аппарат нового поколения презентуют на собственном мероприятии компании в Америке. Официальный старт продаж назначен на первую половину марта, однако сделать предварительный заказ можно будет уже с 21 февраля. Известно, что будет действовать система обмена. В случае, если покупатель захочет сменить свой старый смартфон на S10, можно будет сэкономить приличную сумму.В продажу поступят 3 версии гаджета: S10, S10e, S10 Plus. Отличаться между собой они будут размером, функциональностью и стоимостью. На каждом будет установлена операционная система Snapdragon 855, датчики отпечатков пальцев на экране, а также в комплекте будет предоставлен блок для беспроводной зарядки устройства. Флэш-память аппарата рассчитана на 12 Гб.