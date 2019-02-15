Samsung открывает предзаказ на Galaxy S10
Презентация нового смартфона от компании Samsung состоится 20 февраля. На следующий день будет открыт предзаказ на Galaxy S10.
Аппарат нового поколения презентуют на собственном мероприятии компании в Америке. Официальный старт продаж назначен на первую половину марта, однако сделать предварительный заказ можно будет уже с 21 февраля. Известно, что будет действовать система обмена. В случае, если покупатель захочет сменить свой старый смартфон на S10, можно будет сэкономить приличную сумму.
В продажу поступят 3 версии гаджета: S10, S10e, S10 Plus. Отличаться между собой они будут размером, функциональностью и стоимостью. На каждом будет установлена операционная система Snapdragon 855, датчики отпечатков пальцев на экране, а также в комплекте будет предоставлен блок для беспроводной зарядки устройства. Флэш-память аппарата рассчитана на 12 Гб.
Аппарат нового поколения презентуют на собственном мероприятии компании в Америке. Официальный старт продаж назначен на первую половину марта, однако сделать предварительный заказ можно будет уже с 21 февраля. Известно, что будет действовать система обмена. В случае, если покупатель захочет сменить свой старый смартфон на S10, можно будет сэкономить приличную сумму.
В продажу поступят 3 версии гаджета: S10, S10e, S10 Plus. Отличаться между собой они будут размером, функциональностью и стоимостью. На каждом будет установлена операционная система Snapdragon 855, датчики отпечатков пальцев на экране, а также в комплекте будет предоставлен блок для беспроводной зарядки устройства. Флэш-память аппарата рассчитана на 12 Гб.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:18