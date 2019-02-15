Кроссовер BYD Tang получил электродвигатель с динамикой спорткара





Концерн BYD Auto предоставил первым китайским дилерам новую версию своего кроссовера BYD Tang с рядом впечатляющих особенностей. Отличается автомобиль 3-ядерной компоновкой. На обе оси установлены электрические двигатели, общая отдача которых достигает 490 л. с. До 100 километров в час разгоняется паркетник всего за 4,4 секунды, что сопоставляет его по динамике с некоторыми спорткарами.Габариты BYD Tang равны 4790х1950х1725 миллиметрам. Величина колёсной базы составляет 2820 миллиметров. Особенно заинтересует покупателей дизайн и интерьер машины, над которыми трудился Вольфганг Эггер, подаривший неповторимую внешность моделям Alfa Romeo и Audi.Помимо электрической, владелец BYD Auto может остановиться на гибридной либо бензиновой версиях. Первая характеризуется установкой на 500 л. с., а второй 2-литровый турбированный двигатель выдаёт мощность 200 л. с. Стоит кроссовер от 260 тысяч юаней или 2,5 миллионов рублей.