Кроссовер BYD Tang получил электродвигатель с динамикой спорткара
Кроссовер BYD Tang китайского производства получил электродвигатель с мощной динамикой спорткара. Под капотом обновлённой версии имеется установка на 490 л. с.
Концерн BYD Auto предоставил первым китайским дилерам новую версию своего кроссовера BYD Tang с рядом впечатляющих особенностей. Отличается автомобиль 3-ядерной компоновкой. На обе оси установлены электрические двигатели, общая отдача которых достигает 490 л. с. До 100 километров в час разгоняется паркетник всего за 4,4 секунды, что сопоставляет его по динамике с некоторыми спорткарами.
Габариты BYD Tang равны 4790х1950х1725 миллиметрам. Величина колёсной базы составляет 2820 миллиметров. Особенно заинтересует покупателей дизайн и интерьер машины, над которыми трудился Вольфганг Эггер, подаривший неповторимую внешность моделям Alfa Romeo и Audi.
Помимо электрической, владелец BYD Auto может остановиться на гибридной либо бензиновой версиях. Первая характеризуется установкой на 500 л. с., а второй 2-литровый турбированный двигатель выдаёт мощность 200 л. с. Стоит кроссовер от 260 тысяч юаней или 2,5 миллионов рублей.
Концерн BYD Auto предоставил первым китайским дилерам новую версию своего кроссовера BYD Tang с рядом впечатляющих особенностей. Отличается автомобиль 3-ядерной компоновкой. На обе оси установлены электрические двигатели, общая отдача которых достигает 490 л. с. До 100 километров в час разгоняется паркетник всего за 4,4 секунды, что сопоставляет его по динамике с некоторыми спорткарами.
Габариты BYD Tang равны 4790х1950х1725 миллиметрам. Величина колёсной базы составляет 2820 миллиметров. Особенно заинтересует покупателей дизайн и интерьер машины, над которыми трудился Вольфганг Эггер, подаривший неповторимую внешность моделям Alfa Romeo и Audi.
Помимо электрической, владелец BYD Auto может остановиться на гибридной либо бензиновой версиях. Первая характеризуется установкой на 500 л. с., а второй 2-литровый турбированный двигатель выдаёт мощность 200 л. с. Стоит кроссовер от 260 тысяч юаней или 2,5 миллионов рублей.
Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:06