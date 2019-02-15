Муж Собчак Максим Виторган в шутку признался, что он "гей"

«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!», - в шутку прокомментировал Максим новую публикацию своего коллеги.

«Максим, что за комментарий Вы оставили под новой фотографией у Деревянко? Это правда или Вы шутите так?», - продолжают интересоваться у Максима его подписчики.





Несколько часов назад известнейший российский актер Максим Виторган совершил очередную выходку. Муж экс-кандидата на пост президента России 2018 сообщил в социальной сети, что является геем.А сообщил Виторган о своей нетрадиционной ориентации под одной из свежих фотографий своего коллеги Павла Деревянко. Актер опубликовал у себя на страничке в Instagram новый снимок, на котором он запечатлен с обнаженным торсом.Нужно сказать, что Максим практически сразу же прокомментировал эту публикацию, и, несмотря на огромнейшее количество комментариев, которые поклонники Деревянко оставили под его свежим кадром, внимание интернет-пользователей привлек именно супруг Ксении Собчак.По словам некоторых фолловеров, их очень удивил комментарий Виторгана, который вместо того, чтобы оставить простые дружеские высказывания – мол, крутой торс, бро, знаменитость откликнулся абсолютно неожиданно.Шуточное высказывание Виторгана за несколько часов облетело все социальные сети. Стоит отметить, что комментарий мужа Собчак очень поразил многих читателей.