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Муж Собчак Максим Виторган в шутку признался, что он "гей"

Супруг бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак Максим Виторган в шуточной форме признался в своей ориентации.
Муж Собчак Максим Виторган в шутку признался, что он "гей"

Несколько часов назад известнейший российский актер Максим Виторган совершил очередную выходку. Муж экс-кандидата на пост президента России 2018 сообщил в социальной сети, что является геем.

А сообщил Виторган о своей нетрадиционной ориентации под одной из свежих фотографий своего коллеги Павла Деревянко. Актер опубликовал у себя на страничке в Instagram новый снимок, на котором он запечатлен с обнаженным торсом.

Нужно сказать, что Максим практически сразу же прокомментировал эту публикацию, и, несмотря на огромнейшее количество комментариев, которые поклонники Деревянко оставили под его свежим кадром, внимание интернет-пользователей привлек именно супруг Ксении Собчак.

По словам некоторых фолловеров, их очень удивил комментарий Виторгана, который вместо того, чтобы оставить простые дружеские высказывания – мол, крутой торс, бро, знаменитость откликнулся абсолютно неожиданно.
Муж Собчак Максим Виторган в шутку признался, что он "гей"

«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!», - в шутку прокомментировал Максим новую публикацию своего коллеги.


Шуточное высказывание Виторгана за несколько часов облетело все социальные сети. Стоит отметить, что комментарий мужа Собчак очень поразил многих читателей.

«Максим, что за комментарий Вы оставили под новой фотографией у Деревянко? Это правда или Вы шутите так?», - продолжают интересоваться у Максима его подписчики.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:21

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