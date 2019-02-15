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В апреле 2019 года перестанут работать старые GPS-навигаторы

Старые GPS-навигаторы 20-летней давности в апреле 2019 года могут начать некорректно показывать время и неверно указывать свое расположение. Дело в том, что в навигаторах используется 10-битный двоичный код, который лишь в течение 20 лет может считывать параметры недель, а потом сбрасывает время на 1999 год.
В апреле 2019 года перестанут работать старые GPS-навигаторы

Некоторые навигаторы могут сбросить время и на 1980 год, из-за чего они начнут использовать старые карты или просто будут зависать, поскольку возникнет противоречие между актуальной информацией, поступающей от спутника, и старыми данными навигатора. Устройства, выпущенные после 2000 года, такая участь не постигнет.

Кроме того, если старый GPS-навигатор позволяет обновить его прошивку до новой версии, то он продолжит функционировать в стандартном режиме. Если же устройство не поддерживает функцию обновления, то его придется заменить.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:58

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