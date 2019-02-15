В апреле 2019 года перестанут работать старые GPS-навигаторы





Некоторые навигаторы могут сбросить время и на 1980 год, из-за чего они начнут использовать старые карты или просто будут зависать, поскольку возникнет противоречие между актуальной информацией, поступающей от спутника, и старыми данными навигатора. Устройства, выпущенные после 2000 года, такая участь не постигнет.Кроме того, если старый GPS-навигатор позволяет обновить его прошивку до новой версии, то он продолжит функционировать в стандартном режиме. Если же устройство не поддерживает функцию обновления, то его придется заменить.