В апреле 2019 года перестанут работать старые GPS-навигаторы
Старые GPS-навигаторы 20-летней давности в апреле 2019 года могут начать некорректно показывать время и неверно указывать свое расположение. Дело в том, что в навигаторах используется 10-битный двоичный код, который лишь в течение 20 лет может считывать параметры недель, а потом сбрасывает время на 1999 год.
Некоторые навигаторы могут сбросить время и на 1980 год, из-за чего они начнут использовать старые карты или просто будут зависать, поскольку возникнет противоречие между актуальной информацией, поступающей от спутника, и старыми данными навигатора. Устройства, выпущенные после 2000 года, такая участь не постигнет.
Кроме того, если старый GPS-навигатор позволяет обновить его прошивку до новой версии, то он продолжит функционировать в стандартном режиме. Если же устройство не поддерживает функцию обновления, то его придется заменить.
Некоторые навигаторы могут сбросить время и на 1980 год, из-за чего они начнут использовать старые карты или просто будут зависать, поскольку возникнет противоречие между актуальной информацией, поступающей от спутника, и старыми данными навигатора. Устройства, выпущенные после 2000 года, такая участь не постигнет.
Кроме того, если старый GPS-навигатор позволяет обновить его прошивку до новой версии, то он продолжит функционировать в стандартном режиме. Если же устройство не поддерживает функцию обновления, то его придется заменить.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:58