«АвтоВАЗ» представил обновленную приборную панель LADA 4x4





По фотографии можно определить, что внешний вид не потерпел кардинальных изменений. Отличаются только цвет и шрифт на шкале. Элементы панели стали насыщенного оранжевого цвета вместо привычного желтого, а белые стрелки приобрели более контрастный цвет. Теперь внешний вид обновленного автомобиля напоминает более современные и дорогие модели. Шрифт на панели стал крупным, что позволило ему стать удобнее и читабельнее.Комментариев по поводу видоизменений производитель пока не предоставляет. Ожидается, что дата официальной презентации модифицированной LADA 4x4 будет объявлена в ближайшее время.