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«АвтоВАЗ» представил обновленную приборную панель LADA 4x4

«АвтоВАЗ» в скором времени выпустит автомобиль LADA 4х4 с обновленной приборной панелью. Первые снимки новой версии уже опубликованы в Сети.
«АвтоВАЗ» представил обновленную приборную панель LADA 4x4

По фотографии можно определить, что внешний вид не потерпел кардинальных изменений. Отличаются только цвет и шрифт на шкале. Элементы панели стали насыщенного оранжевого цвета вместо привычного желтого, а белые стрелки приобрели более контрастный цвет. Теперь внешний вид обновленного автомобиля напоминает более современные и дорогие модели. Шрифт на панели стал крупным, что позволило ему стать удобнее и читабельнее.

Комментариев по поводу видоизменений производитель пока не предоставляет. Ожидается, что дата официальной презентации модифицированной LADA 4x4 будет объявлена в ближайшее время.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:10

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