Ученые: Шоколад снижает риск сердечной недостаточности на 18%





Уже давно не секрет, что шоколад благоприятно воздействует на уровень артериального давления, сердечную мышцу и настроение человека, однако это еще не все его преимущества, которые удалось выяснить ученым, проведя несколько исследований. В одном из них выяснилось, что шоколад способен справиться с мерцательной аритмией - состояние, когда у человека нерегулярное сердцебиение. Его употребление на 20% снижает риск данной патологии, если есть не менее 6 порций каждую неделю.Также ученые отмечают наличие в данном лакомстве магния и какао, которые в данном случае выступают в роли антиоксидантов. Они способны уменьшить воспалительный процесс в организме, улучшить работу кровеносных сосудов и «проследить» за образованием тромбоцитов. Также шоколад может помочь тем, кто страдает от повышенного АД (артериального давления). Данное лакомство поможет снизить риск заболеть диабетом на 10%.