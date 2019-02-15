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Ученые: Шоколад снижает риск сердечной недостаточности на 18%

Группа ученых провела ряд новых исследований и выяснила, что регулярное употребление шоколада (28 граммов в неделю) снижает риск сердечной недостаточности почти на 18%. Результаты опубликованы в American Heart Journal.
Ученые: Шоколад снижает риск сердечной недостаточности на 18%

Уже давно не секрет, что шоколад благоприятно воздействует на уровень артериального давления, сердечную мышцу и настроение человека, однако это еще не все его преимущества, которые удалось выяснить ученым, проведя несколько исследований. В одном из них выяснилось, что шоколад способен справиться с мерцательной аритмией - состояние, когда у человека нерегулярное сердцебиение. Его употребление на 20% снижает риск данной патологии, если есть не менее 6 порций каждую неделю.

Также ученые отмечают наличие в данном лакомстве магния и какао, которые в данном случае выступают в роли антиоксидантов. Они способны уменьшить воспалительный процесс в организме, улучшить работу кровеносных сосудов и «проследить» за образованием тромбоцитов. Также шоколад может помочь тем, кто страдает от повышенного АД (артериального давления). Данное лакомство поможет снизить риск заболеть диабетом на 10%.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:50

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