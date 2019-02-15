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В Минобороны РФ рассекретили документы о войне в Афганистане

Сегодня, 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода войск СССР из Афганистана. К этой дате в Минообороны РФ решили рассекретить часть уникальнейших документов о войне и солдатах, выполнявших "интернациональный долг". На сайте госведомства можно узнать о судьбе генерала-лейтенанта Руслана Аушева, поэта лейтенанта Александра Стовбы, генерала армии Виктора Дубынина и других.
В Минобороны РФ рассекретили документы о войне в Афганистане

В этот день 1989 года Советский Союз вывел своих своих солдат из Афганистана. Согласно обнародованной информации, в начале операции советские военные должны были охранять стратегические военные, гражданские и промышленные объекты. Но впоследствии контингенту 122-го, 149-го, 181-го мотострелковых полков пришлось приступить к разгрому крупных групп мятежников, "зачистке" районов от "контрреволюционных элементов".

К 1989 году 122-му полку удалось провести более 100 боевых действий и организовать 500 засад. Орден Красной Звезды получили 808 солдат, медаль "За боевые заслуги" - 802 военнослужащих, медаль "За отвагу" - 689 человек.

Известно о подвиге младшего сержанта Юрия Исламова, Героя Советского Союза, который, будучи дважды раненым, продолжал стрелять по противнику в октябре 1987 года. Он оказался в окружении моджахедов возле пакистанской границы, вступил с ними в рукопашный бой, затем достал последнюю гранату и взорвал себя, уничтожив врагов.
В Минобороны РФ рассекретили документы о войне в Афганистане

Лейтенанты Николай Кузнецов, Александр Стовба и многие советские военные пожертвовали своими жизнями, подорвав себя последней гранатой в бою с противником.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:21

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