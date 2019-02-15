Дмитрий Козак исключил снижение цен на топливо в России
Дмитрий Козак исключил снижение расценок на дизтопливо и бензин в России. Незначительное падение стоимости в отдельных регионах прекратится к началу сельскохозяйственных работ.
Зампред Дмитрий Козак заявил на сочинском инвестиционном форуме, что нынешние механизмы рынка не дадут упасть текущим ценам на топливо. Внутренний рынок страны на сегодняшний день более премиален, нежели внешний, и зависит от курса валюты и мировых котировок. Хотя правительство старалось удерживать расценки на бензин, это труднодостижимая задача.
Производители нефтепродуктов затоварили внутренний рынок. Вместе с этим в отдельно взятых регионах дизтопливо и бензин подешевели на несколько копеек. Ближе к началу сельхозработ моторное топливо вновь подорожает.
Напомним, что в начале года Козак заявлял о контроле рынка правительством с использованием кабмином всех возможных методов. Зампред обещал не допустить новый ценовой всплеск и ближе к весне понять, подписывать ли с нефтяниками следующее соглашение о заморозке цен.
Отметим, что последние вновь поднялись после Нового года. Глава Минэнерго предупредил, что стоимость топлива будет расти вместе с инфляцией и НДС.
Зампред Дмитрий Козак заявил на сочинском инвестиционном форуме, что нынешние механизмы рынка не дадут упасть текущим ценам на топливо. Внутренний рынок страны на сегодняшний день более премиален, нежели внешний, и зависит от курса валюты и мировых котировок. Хотя правительство старалось удерживать расценки на бензин, это труднодостижимая задача.
Производители нефтепродуктов затоварили внутренний рынок. Вместе с этим в отдельно взятых регионах дизтопливо и бензин подешевели на несколько копеек. Ближе к началу сельхозработ моторное топливо вновь подорожает.
Напомним, что в начале года Козак заявлял о контроле рынка правительством с использованием кабмином всех возможных методов. Зампред обещал не допустить новый ценовой всплеск и ближе к весне понять, подписывать ли с нефтяниками следующее соглашение о заморозке цен.
Отметим, что последние вновь поднялись после Нового года. Глава Минэнерго предупредил, что стоимость топлива будет расти вместе с инфляцией и НДС.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:10