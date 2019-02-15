Дмитрий Козак исключил снижение цен на топливо в России





Зампред Дмитрий Козак заявил на сочинском инвестиционном форуме, что нынешние механизмы рынка не дадут упасть текущим ценам на топливо. Внутренний рынок страны на сегодняшний день более премиален, нежели внешний, и зависит от курса валюты и мировых котировок. Хотя правительство старалось удерживать расценки на бензин, это труднодостижимая задача.Производители нефтепродуктов затоварили внутренний рынок. Вместе с этим в отдельно взятых регионах дизтопливо и бензин подешевели на несколько копеек. Ближе к началу сельхозработ моторное топливо вновь подорожает.Напомним, что в начале года Козак заявлял о контроле рынка правительством с использованием кабмином всех возможных методов. Зампред обещал не допустить новый ценовой всплеск и ближе к весне понять, подписывать ли с нефтяниками следующее соглашение о заморозке цен.Отметим, что последние вновь поднялись после Нового года. Глава Минэнерго предупредил, что стоимость топлива будет расти вместе с инфляцией и НДС.