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Телеведущая Марина Ермошкина защитила «затравленную» Аллу Пугачеву в коротких шортах

Российская журналистка и телеведущая Марина Ермошкина решила высказать свое собственное мнение по поводу «травли» в Сети певицы Аллы Пугачевой. Примадонна посетила день рождения дочери телеведущей и певицы Жасмин, надев короткие шорты и черную кофту. За этот образ «хейтеры» резко высказались на просторах Интернета.
Телеведущая Марина Ермошкина защитила «затравленную» Аллу Пугачеву в коротких шортах

На резкую критику в сторону Аллы Пугачевой отреагировала Марина Ермошкина, которая отметила, что такие заметки могут оставлять только невоспитанные или не уважающие старших люди. «Вот вы можете представить себе успешную, счастливую красотку, строчащую комментарий: "А Пугачева-то на Бабу Ягу стала похожа!" И я тоже не могу», - добавила журналистка.


Алла Борисовна попала под шквал критики в интернете после того, как снимки, где она в кротких шортах посетила детский праздник, стали доступны в соцсетях. Многие комментаторы стали оскорблять Примадонну и оставлять злобные заметки. Ермошкина уверена, что люди, резко осуждающие внешность артиста, на самом деле несчастны. Им только и остается вымещать свою злобу таким способом.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:15

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