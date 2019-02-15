Телеведущая Марина Ермошкина защитила «затравленную» Аллу Пугачеву в коротких шортах

На резкую критику в сторону Аллы Пугачевой отреагировала Марина Ермошкина, которая отметила, что такие заметки могут оставлять только невоспитанные или не уважающие старших люди. «Вот вы можете представить себе успешную, счастливую красотку, строчащую комментарий: "А Пугачева-то на Бабу Ягу стала похожа!" И я тоже не могу», - добавила журналистка.Алла Борисовна попала под шквал критики в интернете после того, как снимки, где она в кротких шортах посетила детский праздник, стали доступны в соцсетях. Многие комментаторы стали оскорблять Примадонну и оставлять злобные заметки. Ермошкина уверена, что люди, резко осуждающие внешность артиста, на самом деле несчастны. Им только и остается вымещать свою злобу таким способом.