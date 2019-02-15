Land Rover свернул производство внедорожников Discovery SVX





Первый прототип внедорожника Discovery SVX был продемонстрирован публике в 2017 году на франкфуртском автосалоне. Предполагалось, что автомобиль, оборудованный 525-сильным 5,0-литровым V8-двигателем, будет адаптирован для бездорожья, а массовое его производство должно было начаться в 2018 году.Land Rover Discovery SVX стал не первым автомобилем, от производства которого отказалась компания. Так, ранее была свернута разработка внедорожников с тремя дверьми Range Rover SV Coupe, хотя покупатели имели возможность предзаказать их.