АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Mercedes-Benz выпустит автомобиль A-Class гибридной модификации
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Land Rover свернул производство внедорожников Discovery SVX

Британская автопроизводительная компания Land Rover свернула разработку внедорожника Discovery SVX. Причина, вынудившая производителя отказаться от создания модификации Land Rover Discovery, не была озвучена.
Land Rover свернул производство внедорожников Discovery SVX

Первый прототип внедорожника Discovery SVX был продемонстрирован публике в 2017 году на франкфуртском автосалоне. Предполагалось, что автомобиль, оборудованный 525-сильным 5,0-литровым V8-двигателем, будет адаптирован для бездорожья, а массовое его производство должно было начаться в 2018 году.

Land Rover Discovery SVX стал не первым автомобилем, от производства которого отказалась компания. Так, ранее была свернута разработка внедорожников с тремя дверьми Range Rover SV Coupe, хотя покупатели имели возможность предзаказать их.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга журналистки Божены Рынской
Елена Воробей никогда не ляжет в
Land Rover свернул производство
Василий Лановой ответил на предложение
Ученые: Из-за стихийных бедствий 2100
Жена Александра Овечкина Настасья
Чужая война: День вывода Советских
Муж Собчак Максим Виторган в шутку
Samsung открывает предзаказ на Galaxy
«АвтоВАЗ» представил обновленную
Тимур Батрутдинов подарил Ольге Бузовой
Ани Лорак показала снимок в махровом
Ученые: Шоколад снижает риск сердечной
Mercedes-Benz выпустит автомобиль
Рената Литвинова опубликовала фото из
Oukitel C15 Pro на базе MediaTek Helio
В Минобороны РФ рассекретили документы
Антон из «Универа» Станислав Ярушин
Эксперты рассказали о признаках скорой
Телеведущая Марина Ермошкина защитила
Дмитрий Козак исключил снижение цен на
Ольга Бузова, Алена Водонаева и
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 4
Жена Игоря Крутого показала в Instagram
Причина «моргания» самых ярких галактик
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Александр Друзь и Илья Бер отстранены
На автосалоне в Женеве Mazda покажет
Светлана Светикова показала
Просмотреть все новости