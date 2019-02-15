Land Rover свернул производство внедорожников Discovery SVX
Британская автопроизводительная компания Land Rover свернула разработку внедорожника Discovery SVX. Причина, вынудившая производителя отказаться от создания модификации Land Rover Discovery, не была озвучена.
Первый прототип внедорожника Discovery SVX был продемонстрирован публике в 2017 году на франкфуртском автосалоне. Предполагалось, что автомобиль, оборудованный 525-сильным 5,0-литровым V8-двигателем, будет адаптирован для бездорожья, а массовое его производство должно было начаться в 2018 году.
Land Rover Discovery SVX стал не первым автомобилем, от производства которого отказалась компания. Так, ранее была свернута разработка внедорожников с тремя дверьми Range Rover SV Coupe, хотя покупатели имели возможность предзаказать их.
Первый прототип внедорожника Discovery SVX был продемонстрирован публике в 2017 году на франкфуртском автосалоне. Предполагалось, что автомобиль, оборудованный 525-сильным 5,0-литровым V8-двигателем, будет адаптирован для бездорожья, а массовое его производство должно было начаться в 2018 году.
Land Rover Discovery SVX стал не первым автомобилем, от производства которого отказалась компания. Так, ранее была свернута разработка внедорожников с тремя дверьми Range Rover SV Coupe, хотя покупатели имели возможность предзаказать их.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:42