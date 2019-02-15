Ольга Бузова, Алена Водонаева и Виктория Боня вспомнили свой первый взрослый поцелуй
Не секрет, что первый взрослый поцелуй является одним из самых ярких и волнующих моментов в жизни каждого человека. Сегодня мы решили рассказать о первых поцелуях некоторых звезд реалити-шоу «Дом-2».
Первый поцелуй Ольги Бузовой
По словам новоявленной российской исполнительницы, впервые она поцеловалась в 13 лет. Оказывается, что первым избранником Ольги стал литовский байкер.
Бузова считала себя в 13 лет еще довольно юной девушкой, которая даже понятия не имела, как нужно правильно целоваться, ведь все, что она видела в то время, это как в романтических кинофильмах - влюбленные «прилипают друг к другу губами», пишет woman.
Мальчишка, с которым впервые поцеловалась будущая певица, был на несколько лет старше нее. Парня звали Виталик и он был байкером, который то и дело гонял на мотоцикле и имел испорченный характер.
Первый поцелуй Алены Водонаевой
Впервые бывшая участница «Дома-2» поцеловалась в 12 лет. Мальчика звали Денис Грилюк и он ходил с будущей телезнаменитостью в параллельный класс.
По словам Алены, она бросила Дениса только потому, что он был слишком хорошим и добрым.
Первый поцелуй Виктории Бони
Виктория не стала скрывать, что впервые узнала, что такое поцелуй, в 13 лет. Будущей телезнаменитости очень нравился мальчик из ее компании, который однажды предложил провести ее до дома. Возле подъезда парень спросил у Бони, может ли он ее поцеловать, на что красавица тут же ответила согласием.
Первый поцелуй Ольги Бузовой
По словам новоявленной российской исполнительницы, впервые она поцеловалась в 13 лет. Оказывается, что первым избранником Ольги стал литовский байкер.
«Первый поцелуй все равно нельзя назвать осознанным», - заявила Бузова.
Бузова считала себя в 13 лет еще довольно юной девушкой, которая даже понятия не имела, как нужно правильно целоваться, ведь все, что она видела в то время, это как в романтических кинофильмах - влюбленные «прилипают друг к другу губами», пишет woman.
Мальчишка, с которым впервые поцеловалась будущая певица, был на несколько лет старше нее. Парня звали Виталик и он был байкером, который то и дело гонял на мотоцикле и имел испорченный характер.
Первый поцелуй Алены Водонаевой
Впервые бывшая участница «Дома-2» поцеловалась в 12 лет. Мальчика звали Денис Грилюк и он ходил с будущей телезнаменитостью в параллельный класс.
«Голова закружилась, земля ушла из-под ног, все взбудоражило мою юную душу», - вспоминает Водонаева свой первый поцелуй.
По словам Алены, она бросила Дениса только потому, что он был слишком хорошим и добрым.
Первый поцелуй Виктории Бони
Виктория не стала скрывать, что впервые узнала, что такое поцелуй, в 13 лет. Будущей телезнаменитости очень нравился мальчик из ее компании, который однажды предложил провести ее до дома. Возле подъезда парень спросил у Бони, может ли он ее поцеловать, на что красавица тут же ответила согласием.
«От эйфории я буквально взлетела на шестой этаж к себе в квартиру» - вспомнила Виктория.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:07