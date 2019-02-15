Жена Александра Овечкина Настасья Шубская показала снимок с мужем и сыном

Девушка решила присоединиться к поздравлениям с Днем Святого Валентина и опубликовала семейную фотографию. На ней хоккеист и его супруга стоят в пляжных костюмах. На руках Овечкин держит общего полугодовалого сына Сергея. Поклонники пары умилились снимком, отметив, как подрос малыш. Они выразили мнение, что наследник пойдет по стопам отца.Супруги поженились в июле 2017 года, а спустя 13 месяцев у пары родился первенец. Они долго не раскрывали грядущее пополнение, потому что были сосредоточены на ответственном этапе в карьере спортсмена. Роды прошли в США, именно там будущие родители заключили контракт. Сына назвали Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста.