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Жена Александра Овечкина Настасья Шубская показала снимок с мужем и сыном

Жена известного хоккеиста Настасья Шубская поделилась с подписчиками в Instagram снимком с мужем Александром Овечкиным и сыном. Семейное фото умилило пользователей социальной сети.
Жена Александра Овечкина Настасья Шубская показала снимок с мужем и сыном

Девушка решила присоединиться к поздравлениям с Днем Святого Валентина и опубликовала семейную фотографию. На ней хоккеист и его супруга стоят в пляжных костюмах. На руках Овечкин держит общего полугодовалого сына Сергея. Поклонники пары умилились снимком, отметив, как подрос малыш. Они выразили мнение, что наследник пойдет по стопам отца.

Супруги поженились в июле 2017 года, а спустя 13 месяцев у пары родился первенец. Они долго не раскрывали грядущее пополнение, потому что были сосредоточены на ответственном этапе в карьере спортсмена. Роды прошли в США, именно там будущие родители заключили контракт. Сына назвали Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:27

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