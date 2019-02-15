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Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T и Honor View 20 до $1000
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Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T и Honor View 20 до $1000

Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T и Huawei Honor View 20 по цене до $1000. Гаджеты сопоставили по производительности, дизайну и удобству пользования.
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T и Honor View 20 до $1000

Эксперты сравнили две популярные модели из средней ценовой категории: Honor View 20 и его конкурента OnePlus 6T. Смартфон от Huawei отличается 48-мегапиксельной камерой, дисплеем IPS и наличием разъёма гарнитуры. OnePlus от отверстия для наушников избавилась, зато снабдила 6T экраном AMOLED и сдвоенной камерой.

Оба устройства безрамочные и имеют небольшие вырезы на дисплеях. У OnePlus он выполнен в форме капли и иногда закрывает панель уведомлений, ведь находится посередине. Huawei предусмотрительно убрала круглый вырез в угол.

Работает OnePlus 6T на процессоре Snapdragon 845, Honor View 20 - на Kirin 980. Оба смартфона подходят как для повседневного пользования, так и для игр. В плане аппаратных дополнений Honor выигрывает у OnePlus, как и в функционале.
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T и Honor View 20 до $1000

Производительность устройств аналогична, камера 6T лучше передаёт цвет, а View 20 качественно снимает в плохом освещении. По мнению экспертов, гаджет от Huawei имеет более выигрышный дизайн, однако его конкурент более простой и понятный в управлении.

Стоит OnePlus 6T от $549 до $629 за 6+128 ГБ или 8+256 ГБ. Honor View 20 можно приобрести от $540.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:36

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