Александр Друзь и Илья Бер отстранены от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?





Александр Друзь не получит выигранные в программе Ильи Бера деньги, отметили сотрудники телеканала. Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" отметил, что они очень ценят Бера как профессионала, однако его отстранили от участия в дальнейших съемках программы.Руководство телеканала указало, что скандалом между двумя ведущими был нанесен информационный и репутационный вред, поэтому Александр Друзь не получит денег, выигранных на шоу Ильи Бера, они оба не смогут участвовать в съемках неопределенное время.