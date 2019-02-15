Александр Друзь и Илья Бер отстранены от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?
После скандала с Александром Друзем и Ильей Бером представители Первого канала приняли решение отстранить телезнаменитостей от программ "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?". Они не смогут принимать участие в шоу неопределенный срок, а результаты скандального выпуска с ведущим интеллектуальной программы будут аннулированы.
Александр Друзь не получит выигранные в программе Ильи Бера деньги, отметили сотрудники телеканала. Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" отметил, что они очень ценят Бера как профессионала, однако его отстранили от участия в дальнейших съемках программы.
Руководство телеканала указало, что скандалом между двумя ведущими был нанесен информационный и репутационный вред, поэтому Александр Друзь не получит денег, выигранных на шоу Ильи Бера, они оба не смогут участвовать в съемках неопределенное время.
Александр Друзь не получит выигранные в программе Ильи Бера деньги, отметили сотрудники телеканала. Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" отметил, что они очень ценят Бера как профессионала, однако его отстранили от участия в дальнейших съемках программы.
Руководство телеканала указало, что скандалом между двумя ведущими был нанесен информационный и репутационный вред, поэтому Александр Друзь не получит денег, выигранных на шоу Ильи Бера, они оба не смогут участвовать в съемках неопределенное время.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:28